أخبار مصر

إنبي تدخل نادي الـ 100، وبتروجت تتقدم 31 مركزًا في أفضل شركات المقاولات والإنشاءات عالميًا

حققت شركات المشروعات بقطاع البترول المصري إنجازًا بارزًا بدخولها قائمة مجلة Engineering News Record (ENR) الأمريكية لأفضل 250 شركة لعام 2025، وهو التصنيف الأهم عالميًا في مجال المقاولات والإنشاءات.

وجاءت شركة إنبي في المرتبة 98 لتدخل بذلك نادي المائة الكبار عالميًا، متقدمة 38 مركزًا عن تصنيف العام الماضي، فيما واصلت شركة بتروجت تقدمها لتحجز المرتبة 107 متقدمة 31 مركزًا مقارنة بالعام السابق، لتقترب بقوة من قائمة المائة الأوائل.

لأول مرة.. صان مصر في قائمة أفضل شركات المقاولات عالميًا

كما شهد التصنيف دخول شركة صان مصر (EMC) لأول مرة ضمن القائمة العالمية، حيث جاءت في المرتبة 230.

ويعكس هذا التقدم الكبير قوة وتنافسية قطاع البترول المصري على الساحة الدولية، وقدرته على تقديم نموذج ناجح لشركات وطنية استطاعت اقتحام الأسواق العالمية في مجالات المقاولات البترولية والإنشائية.

