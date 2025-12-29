الإثنين 29 ديسمبر 2025
وزير البترول يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز التعاون بين البلدين

بدوي ورئيس النواب
بدوي ورئيس النواب اللبناني
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء الذي عُقد في قصر عين التينة التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتقدير للدور المصري الداعم للبنان.

فتح آفاق تعاون جديدة بين مصر ولبنان 

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن فتح آفاق التعاون بين مصر ولبنان في مجال الغاز يبني على هذا الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية، وأن مجموعات العمل المشتركة ستعمل بشكل جاد وسريع لتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها من الجانبين، معربًا عن استعداد مصر التام لتقديم خبراتها في مجالات صناعة الغاز والبترول إلى أشقائها اللبنانيين.

وحضر اللقاء  السفير المصري في بيروت، علاء موسى، والوفد المرافق للوزير، الذي ضم المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة  المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة. 

