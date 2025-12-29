وزير البترول يبحث مع رئيس النواب اللبناني تعزيز التعاون بين البلدين

18 حجم الخط

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، حيث جرى خلال اللقاء الذي عُقد في قصر عين التينة التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتقدير للدور المصري الداعم للبنان.

فتح آفاق تعاون جديدة بين مصر ولبنان

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن فتح آفاق التعاون بين مصر ولبنان في مجال الغاز يبني على هذا الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية، وأن مجموعات العمل المشتركة ستعمل بشكل جاد وسريع لتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها من الجانبين، معربًا عن استعداد مصر التام لتقديم خبراتها في مجالات صناعة الغاز والبترول إلى أشقائها اللبنانيين.

وحضر اللقاء السفير المصري في بيروت، علاء موسى، والوفد المرافق للوزير، الذي ضم المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.