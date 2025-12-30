الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة القاهرة: قصر العيني هو الملاذ الآمن للمرضى وتطويره يستهدف تسريع العلاج (فيديو)

د. محمد سامي عبد
د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة
18 حجم الخط

 كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل خطة تطوير مستشفيات قصر العيني التابعة للجامعة.

 وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن تطوير مستشفيات جامعة القاهرة قد يحتاج إلى وقت، لافتا إلى أن الجامعة ستحتفل في 2027 بمرور 200 عام على إنشاء قصر العيني.

وأكد عبد الصادق، أن مرور كل هذا الزمن على إنشاء قصر العيني يشير إلى أن هناك مواقع داخله تحتاج إلى التطوير العميق، واستبدال الأجهزة الموجودة بأخرى حديثة.

وأشار إلى أن مجال الطب والمستشفيات بالتحديد يتطور بشكل كبير خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي في مجال الاجهزة الطبية، آملا أن يتم في القريب العاجل الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير قصر العيني في مرحلته الأولى.

لامجال لإغلاق قصر العيني خلال عملية التطوير

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه لا مجال لإغلاق القصر العيني أثناء عملية التطوير، لافتا إلى أن القصر العيني يخدم أكثر من 2 مليون مريض سنويا وهو الملاذ الآمن للمرضى في مصر.

وأوضح أن الغرض من التطوير هو تسريع وتيرة العلاج وشفاء المرضى، واستقبال عدد أكبر من المرضى، مشيرا إلى أن دورة علاج المريض في مستشفيات قصر العيني تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، في حين أنه بعد التطوير من الممكن أن تتقلص  إلى 3 أو 4 أيام، مما سيضاعف أعدد المرضى الذين يتلقون العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة قصر العيني مستشفيات قصر العيني مستشفيات جمعة القاهرة الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات (صور)

مدير مستشفيات جامعة القاهرة: نتعامل مع أعقد حالات التلفيات الرئوية في مصر

إحنا جيل على قد حالنا، ساويرس يكشف سبب ابتعاده عن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

استحداث عيادات خاصة لأسر العاملين بجامعة القاهرة في مستشفيات قصر العيني

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

السقوط في بئر الغل والحسد!

وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads