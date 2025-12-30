رئيس جامعة القاهرة: قصر العيني هو الملاذ الآمن للمرضى وتطويره يستهدف تسريع العلاج (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل خطة تطوير مستشفيات قصر العيني التابعة للجامعة.

وقال في تصريحات خاصة لـ فيتو، إن تطوير مستشفيات جامعة القاهرة قد يحتاج إلى وقت، لافتا إلى أن الجامعة ستحتفل في 2027 بمرور 200 عام على إنشاء قصر العيني.

وأكد عبد الصادق، أن مرور كل هذا الزمن على إنشاء قصر العيني يشير إلى أن هناك مواقع داخله تحتاج إلى التطوير العميق، واستبدال الأجهزة الموجودة بأخرى حديثة.

وأشار إلى أن مجال الطب والمستشفيات بالتحديد يتطور بشكل كبير خاصة مع دخول الذكاء الاصطناعي في مجال الاجهزة الطبية، آملا أن يتم في القريب العاجل الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير قصر العيني في مرحلته الأولى.

لامجال لإغلاق قصر العيني خلال عملية التطوير

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه لا مجال لإغلاق القصر العيني أثناء عملية التطوير، لافتا إلى أن القصر العيني يخدم أكثر من 2 مليون مريض سنويا وهو الملاذ الآمن للمرضى في مصر.

وأوضح أن الغرض من التطوير هو تسريع وتيرة العلاج وشفاء المرضى، واستقبال عدد أكبر من المرضى، مشيرا إلى أن دورة علاج المريض في مستشفيات قصر العيني تتراوح ما بين 7 إلى 10 أيام، في حين أنه بعد التطوير من الممكن أن تتقلص إلى 3 أو 4 أيام، مما سيضاعف أعدد المرضى الذين يتلقون العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.