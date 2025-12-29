مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027 (إنفوجراف)

18 حجم الخط

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمية.

ويأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري.

في عام واحد.. مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في مؤشر الارتباط بخطوط الملاحة المنتظمة

واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير المواني البحرية، حيث تقدمت مصر 4 مراكز عالميًا بمؤشر الارتباط بخطوط الملاحة المنتظمة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، لتصل إلى المركز 19 خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالمركز 23 خلال الربع المناظر له من عام 2024، كما احتلت مصر كذلك المركز الـ 23 عالميًا في مؤشر كفاءة خدمات المواني البحرية لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

البنك الدولي: ميناء بورسعيد الأول إقليميًا والثالث عالميًا في أداء مواني الحاويات لعام 2024

من جانبه، أشار البنك الدولي إلى تصدّر ميناء بورسعيد المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا بمؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024، كما أكدت منظمة اللويدز العالمية، أن ميناءي بورسعيد والإسكندرية، ضمن قائمة أهم 100 ميناء على مستوى العالم خلال 2025.

بعمق يصل إلى 19 مترًا.. ميناء السخنة يدخل موسوعة جينيس كأعمق حوض ميناء على اليابسة من صنع الإنسان

وفي السياق ذاته، دخل ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كـ أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان، ينشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا.

ارتفاع تداول البضائع بالمواني إلى 210 ملايين طن عام 2024 رغم التحديات الإقليمية

وأوضحت الإنفوجرافات نمو حركة التداول بالمواني خلال عام 2024، رغم من الأزمات الإقليمية، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للبضائع بنسبة 5.2%، لتصل إلى 183 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 174 مليون طن عام 2023، وكذلك ارتفع تداول البضائع بالمواني بنسبة 16%، لتصل إلى 210ملايين طن عام 2024، مقارنة بـ 181 مليون طن عام 2023.

كما زادت رحلات السفن بالمواني بنسبة 12.5%، لتصل إلى 16.2 ألف رحلة سفينة عام 2024، مقابل 14.4 ألف رحلة سفينة عام 2023، إلى جانب زيادة تداول الحاويات بالمواني بنسبة 7.1%، لتصل إلى 9 ملايين حاوية مكافئة عام 2024، مقابل 8.4 ملايين حاوية مكافئة عام 2023.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه نجاح الدولة في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية، و7 من أكبر مشغلي المواني عالميًا للعمل بالموانئ المصرية، فضلًا عن تشغيل خط الرورو المصري - الإيطالي من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا.

129 مليار جنيه تكلفة تطوير المواني البحرية خلال 10 سنوات

وبشأن الخطة الشاملة لتطوير المواني البحرية لزيادة تنافسيتها عالميًا، بلغت تكلفة تطوير المواني البحرية 129 مليار جنيه خلال الفترة (2014-2024)، ومن أبرزها مشروع تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، حيث تم إنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بتكلفة 7 مليارات جنيه، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 إلى 15 مليون طن.

كما تم إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري "محور التعمير"، إلى جانب إنشاء رصيف 3/85 بطول 433 مترًا، ومحطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين الحبوب بالرصيف.

وشملت مشروعات التطوير ميناء شرق بورسعيد، بأطوال أرصفة بلغت 8.4 كم تم إنشاؤها، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 6.2 كم، كما تم إنشاء محطة الحاويات لشركة قناة السويس (SCCT)، فضلًا عن إجراء أول عملية تزود للسفن بالوقود الأخضر في إفريقيا والشرق الأوسط في 22 أغسطس 2023.

وتضمنت خطة التطوير مواني البحر الأحمر، حيث بلغت تكلفة تطوير ميناء نويبع البحري 463 مليون جنيه، كما تم تطوير ميناء سفاجا، بما شمل إنشاء مخزن نموذجي بمساحة 5900 م2، بتكلفة 41 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء ساحات للشاحنات الثقيلة بتكلفة 34.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بطول 65 مترًا بتكلفة 65 مليون جنيه.

وفي ميناء السخنة، تم حفر 5 أحواض بأعماق 19 مترًا، وكذلك إنشاء 18كم أرصفة، و3300م حواجز أمواج، فضلًا عن إنشاء 17 كم طرق داخلية، و30 كم سكك حديدية.

كما شهد ميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 680م، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، مع تطوير الحاجز الشرقي بإضافة 1425م، وجارٍ إنشاء الحاجز الغربي بطول 4440 م، بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

