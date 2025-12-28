الأحد 28 ديسمبر 2025
أخبار مصر

رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»

اجتماع برئاسة د.
اجتماع برئاسة د. مصطفي مدبولي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتعاون المشترك القائم بين الجانبين، مرُحبًا باستضافة مصر للآلية الأفريقية في مجال الشراء المُوحد خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي يساعد في نجاح عمل هذه الآلية.

مدبولي: تعاون مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة في جميع المجالات 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي تعاون مصر مع الدول الأفريقية الشقيقة في جميع المجالات، خاصة قطاع الصحة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تقديره لـ جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، مُشيرًا إلى فرص التعاون المتاحة بين الجانبين خاصة في مجال توفير الأمصال والأدوية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سبق أن أشاد بقدرات مصر في مجال التوريدات والشراء الموحد بمجال التجهيزات الطبية والأدوية بما يُعظم فرص التعاون بين الجانبين عبر قيام مصر باستضافة الآلية الأفريقية للشراء المُوحد.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هناك تعاونًا مع وزارة الخارجية المصرية للتنسيق مع الدول الأفريقية من أجل إنهاء مختلف الترتيبات الخاصة باستضافة الآلية المُشار إليها.  

بدوره، أعرب الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن تقديره للتعاون القائم مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفي الوقت نفسه، أشاد  جان كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في مختلف المجالات، خاصة قطاع الصحة، مشيرًا في هذ الإطار بالإنجاز المهم المتحقق في مكافحة العديد من الأمراض مثل فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي".

وأكد "كاسيا" أن قطاع الصحة يحتل أولوية لدى الدول الأفريقية، موضحًا أنه يُمكن التعاون مع مصر في بناء مخازن استراتيجية لتوفير الدواء للدول الأفريقية الأخرى، خاصة مع وجود احتياجات ضخمة للسوق الأفريقية في مجال الدواء، عبر إنشاء الآلية الأفريقية للشراء المُوحد.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن استعداد مصر لتوفير مقر الآلية الأفريقية للشراء المُوحد، مع الاتفاق على مختلف التفاصيل الخاصة بعمل الآلية، مؤكدا دعمه الكامل للتعاون بين مصر والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

