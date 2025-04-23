سقوط عصابة كسر الشبابيك في النزهة، استولوا على ذهب وأموال وهربوا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الشباك"، حيث تم ضبط 3 أشخاص بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة.

سرقة الشقق السكنية بالنزهة

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – عقب ارتكابهم واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة النزهة.



وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي ودراجتين كهربائيتين "سكوتر" من متحصلات واقعة السرقة.



وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها، والتي تم ضبطها بحوزة عملائهم سيئي النية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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