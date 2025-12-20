مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل تستضيف خبيرا عالميا

18 حجم الخط

تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الدكتور هشام الصيفى (إنجليزى الجنسية) خبير جراحات التجميل والجراحات الميكرسكوبية وجراحات الثدى وذلك خلال الفترة من 22 حتى 28 يناير القادم.

مواعيد العرض علي الخبير

وتستقبل المستشفى الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين إعتبارًا من الغد الأحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.