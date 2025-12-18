تنفيذا لتوجيهات الرئيس، إطلاق مبادرة "مصر معاكم" لرعاية الأبناء القصر للشهداء

18 حجم الخط

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة "مصر معاكم" لتقديم الرعاية اللازمة للأبناء القصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة، والضحايا المدنيين، والمصابين القصر من المدنيين، وذلك حرصًا من الدولة على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن.



وشهد كل من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة، والتي استُهلت بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن أمنها واستقرارها وتاريخها الحضاري المجيد.



وقام بتوقيع عقد المبادرة اللواء احمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، ومصطفى القماش العضو المنتدب للشركة، وذلك في حضور لفيف من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وصندوق تكريم الشهداء وشركة مصر لتأمينات الحياة،

الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين



وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل سبل الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وفي مقدمتهم أبناؤهم القصر والمصابين القصر، تقديرًا لتضحياتهم الغالية التي قدّموها ليحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.



وأضاف أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في مواصلة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق وتمكينه من أداء رسالته النبيلة تجاه أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن لهم الرعاية الكريمة والمستحقة.

كما أكد اللواء السيد الغالي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة علي تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين حرصًا من الدولة علي رعاية ابناءها من أسر الشهداء والمصابين كما قدم الشكر لرعاية البنك المركزي للمبادرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون البناء مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة وفي مقدمتهم البنك الأهلي وبنك مصر، كما أوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٦ علي أن يتم الصرف للمستحق نفسه عند بلوغه سن 21 عام ويتم الصرف مرتين في العام، كل من بلغ 21 عام حتى 30/6 يصرف له في الأسبوع الأول من شهر يوليو وكل من أتم سن 21 عام حتى 31 ديسمبر يصرف في الأسبوع الأول من يناير، كما يقوم الصندوق بضم أي حالات جديدة لا قدر الله للمبادرة فور ضمهم للصندوق بنفس المميزات.

أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر



كما صرح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الهيئة قامت بإعفاء المبادرة من كافة العمولات والمصروفات وأن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، وإنما يمتد لضمان أن تُدار هذه المبادرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم، ويمنحهم الأمان الذي يستحقونه.

من جانبه أعرب مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أنها أقل ما يمكن تقديمه لأبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.

