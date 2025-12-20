القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية لكوادر من الدول الأفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية

18 حجم الخط

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية دورة تدريبية لعدد من الوافدين من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، بهدف دعم قدراتهم فى مجال حماية وتأمين الشخصيات الهامة، والتى يجرى تنفيذها بإحدى وحدات إدارة الشرطة العسكرية، وذلك استمرارًا لدور مصر الداعم للأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

التدريبات العملية للإجراءات المتبعة والتكتيكات

تضمنت الدورة عقد العديد من المحاضرات النظرية لصقل قدرات العناصر المشاركة ، فضلًا عن تنفيذ عددًا من التدريبات العملية للإجراءات المتبعة والتكتيكات الخاصة بحماية وتأمين الشخصيات الهامة، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بما يسهم فى تعزيز قدرات المتدربين على تنفيذ المهام التخصصية المكلفين بها بدولهم.

الارتقاء بالمستوى التدريبى

وأعرب المتدربون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، لتنفيذ تلك الدورات التى تسهم فى الارتقاء بالمستوى التدريبى لديهم، فى العديد من المجالات المرتبطة بطبيعة عملهم.

