السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية لكوادر من الدول الأفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية دورة تدريبية لعدد من الوافدين من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة، بهدف دعم قدراتهم فى مجال حماية وتأمين الشخصيات الهامة، والتى يجرى تنفيذها بإحدى وحدات إدارة الشرطة العسكرية، وذلك استمرارًا لدور مصر الداعم للأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

 التدريبات العملية للإجراءات المتبعة والتكتيكات

 

تضمنت الدورة عقد العديد من المحاضرات النظرية لصقل قدرات العناصر المشاركة ، فضلًا عن تنفيذ عددًا من التدريبات العملية للإجراءات المتبعة والتكتيكات الخاصة بحماية وتأمين الشخصيات الهامة، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بما يسهم فى تعزيز قدرات المتدربين على تنفيذ المهام التخصصية المكلفين بها بدولهم.

 الارتقاء بالمستوى التدريبى

 

وأعرب المتدربون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، لتنفيذ تلك الدورات التى تسهم فى الارتقاء بالمستوى التدريبى لديهم، فى العديد من المجالات المرتبطة بطبيعة عملهم. 

