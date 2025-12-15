وزير الإنتاج الحربي: نشارك في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات وتحويلها إلى وقود

18 حجم الخط

شارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في النسخة التاسعة من مؤتمر «الأهرام» السنوي للطاقة، الذي أقيم اليوم الاثنين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والخبراء، تحت عنوان "مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية".



أكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة الفاعلة في دعم قطاع الطاقة، انطلاقًا من دورها الوطني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة إلى جانب دورها الرئيسي كركيزة للتصنيع العسكري في مصر، مضيفًا أنه بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربي يتم تصنيع منتجات مدنية متنوعة، منها ما يلبي مطالب قطاع الطاقة، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بما يحقق بعدًا اقتصاديًا وبيئيًا في آنٍ واحد.

منظومة النقل الأخضر

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه يتم تصنيع ألواح الطاقة الشمسية داخل إحدى الشركات التابعة للوزارة بما يعزز مساعي الدولة لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تنتج لمبات الليد الموفرة للطاقة بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة القومية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تتميز بالجودة العالية وطول العمر الافتراضي.



وأوضح الوزير أن للإنتاج الحربي دورا هاما في مجال دعم منظومة النقل الأخضر، بما يواكب الاتجاه العالمي نحو التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تحقق خفضًا في الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث قامت وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة MCV لتصميم وإنتاج أتوبيس مصري يعمل بالكهرباء تحت اسم "SETIBUS" والذي يتم إنتاجه بنسبة مكون محلي تصل إلى نحو 60%، وتم الانتهاء من إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيس كهربائي لصالح هيئتيّ النقل العام بمحافظتيّ القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد عدد (100) أتوبيس كهربائي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، وتم التوريد بالكامل.

توطين تكنولوجيا صناعة العربة الخفيفة

وأضاف "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك من جانب آخر في تنفيذ مشروع تحويل عدد (2262) أتوبيسًا تتبع هيئتيّ النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وذلك من خلال (6) مراحل، كل مرحلة بعدد (377) أتوبيس، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وجاري تنفيذ المرحلة الثانية والتي ستنتهي بنهاية هذا الشهر، وتابع الوزير أنه يتم العمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية على توطين تكنولوجيا صناعة العربة الخفيفة "كيوت" التي تعمل بوقود مزدوج (بنزين / غاز طبيعي) وبلغ إجمالي ما تم إنتاجه حتى الآن عدد (990) عربة.

وفي سياق آخر، صرح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمجال إدارة المخلفات، مثل مشروع إقامة أول محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمصر وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية، والتي يتم تنفيذها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لتحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، كما تم توقيع عقد لإنشاء مصنع تدوير مخلفات محلي الصنع (مستقبل-1) بطاقة (640) طن/يوم لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل المستخدم فى مصانع الأسمنت بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة، مما يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم استخدامها لاستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت"، وتم استلام الموقع والبدء في أنشطة المشروع.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا النوع من المشروعات يساهم في إدارة المخلفات بشكل آمن وصديق للبيئة ويوفر مصدر مستدام للطاقة، مما يدعم خطط الدولة في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي ستواصل دورها الداعم لقطاع الطاقة، والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي، في النسخة التاسعة من مؤتمر «الأهرام» السنوي للطاقة

وأعرب الوزير عن تمنياته بنجاح مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة في تحقيق أهدافه، مشيدًا بتنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة مؤسسة الأهرام الرائدة، ويتماشى مع دورها التنويري في تشكيل الوعي ونشر المعرفة.

