الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن  حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء وقالت إن الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وذلك على فترات متقطعة.

 

موجة من الطقس السيئ تضرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

طقس اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء  حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطقس الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الغربية الوجه البحرى درجات الحرارة

مواد متعلقة

حالة الطقس الآن، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع أمطار ورياح شديدة

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

تحذير من ضربات الرعد والبرد في هذه المناطق الآن

خريطة سقوط الأمطار اليوم الإثنين

الطقس الآن، سحب ممطرة وأجواء شديدة البرودة

برودة شديدة ليلا، حالة الطقس اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

منتخب المغرب يضرب زامبيا 0/3 ويصعد لدور 16 بأمم أفريقيا متصدرا للمجموعة

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا، مالي تتعادل مع جزر القمر سلبيا وترافق المغرب لثمن النهائي

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

الأمن يفحص فيديو محاولة اختطاف طفل بكفر الشيخ (صور)

كأس أمم إفريقيا، منتخب المغرب يتقدم على زامبيا 0/2 في الشوط الأول

توفيق عكاشة يوجه رسالة استغاثة شعبية لرئيس الوزراء: مستشفى طلخا المركزي تصلح للحيوانات لا البشر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته ببشائر الخير والنجاح في الحياة

عالم أزهري يحسم الجدل حول جواز تربية الكلاب ومدى نجاسة "لعابه"

دعاء الفرج وتيسير الأمور في الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads