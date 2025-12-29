أخبار الرياضة اليوم: مصر وأنجولا يتعادلان سلبيا بأمم إفريقيا.. توروب يشكو لاعبي الأهلي.. 3 مرشحين لخلافة أحمد عبدالرؤوف في الزمالك.. كأس العالم 2026 يحطم جميع الأرقام القياس

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

انتهت مباراة منتخب مصر أمام أنجولا، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم اشتكى عددا من اللاعبين بسبب انشغال بعضهم بملف تجديد عقودهم بالإضافة إلى انشغال البعض الآخر بتحديد مصيره مع الفريق في ظل انتشار أنباء الاستغناء عنه في ميركاتو الشتاء.

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، لحسم مصير المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، في ظل حالة الغضب التي تسود داخل النادي بسبب تراجع الأداء الفني.

أثبتت الأشعة، التي خضع لها مهند لاشين لاعب منتخب مصر، إصابته بكدمة في الضلوع عقب مشاركته في مباراة أنجولا، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

تُحطم بطولة كأس العالم 2026، جميع الأرقام القياسية بالفعل، حيث قدّم المشجعون من أكثر من 200 دولة أكثر من 150 مليون طلب على التذاكر حتى الآن.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي أبلغ سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ووليد صلاح الدين مدير الكرة بموافقته على رحيل أي لاعب فى يناير المقبل سيطلب المدير الفني ييس توروب رحيله عن الفريق، مؤكدًا أن القرار الأول والأخير سيكون لمدرب الفريق.

قال مصدر داخل نادي الزمالك إن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض التدخل أو التوسط في أزمة المغربي محمود بنتايك مع القلعة البيضاء، مؤكدا أن علاقته الأسرية باللاعب لا علاقة لها بحقوقه المالية.

قال مصدر داخل النادي الاهلى إن هناك أحاديث جرت مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق للوقوف على موقفه بشأن رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق فى يناير المقبل، خاصة مع مماطلة اللاعب فى حسم ملف تجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا 2025، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، عقب التعادل السلبي أمام أنجولا، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا 2025.

خسر منتخب زيمبابوي أمام نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

