توروب يشكو لاعبي الأهلي (تفاصيل)

18 حجم الخط

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم اشتكى عددا من اللاعبين بسبب انشغال بعضهم بملف تجديد عقودهم بالإضافة إلى انشغال البعض الآخر بتحديد مصيره مع الفريق في ظل انتشار أنباء الاستغناء عنه في ميركاتو الشتاء.

وأوضح المصدر أن توروب اشتكى أيضا انشغال بعض اللاعبين برغبتهم في إثبات أنفسهم بشكل أثر على الشكل الجماعي للفريق خاصة وأن بعضهم مرشح للرحيل، مؤكدا أن ما سبق هو أسباب برر بها المدرب الدنماركي توديع بطولة كأس مصر.

ويختتم اليوم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المرتقبة غدا الثلاثاء فى إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون فى كاس عاصمة مصر

وتنطلق مباراة الأهلي ضد المقاولون في تمام الخامسة مساء الغد وتقام في ملعب السلام وتذاع عبر قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في المجموعة الأولى بكأس العاصمة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد نقطة، حيث خسر الأهلي أمام إنبي بهدف نظيف، وغزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الجولة الثانية من منافسات كأس عاصمة مصر.

وتضم المجموعة أيضا كل من إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا.

وودع النادي الأهلي منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ32، أمس الاول بعد خسارته أمام نظيره فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول السبت على ملعب استاد السلام.

وبتلك النتيجة تأهل المصرية للاتصالات إلى دور الـ 16 من كأس مصر لمواجهة نظيره فاركو.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

فاركو - 6 نقاط إنبي - 6 نقاط طلائع الجيش - 3 نقاط غزل المحلة - 3 نقاط الأهلي - 3 نقاط المقاولون العرب - بدون نقاط سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.