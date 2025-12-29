عبدالمنعم السيد: هيكلة الهيئات الاقتصادية تهدف لتحسين الكفاءة والاستدامة المالية

18 حجم الخط

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الحكومة المصرية بإعادة هيكلة ودمج الهيئات الاقتصادية يُعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ “ فيتو ”، أن خطة الحكومة تشمل إصلاح 59 هيئة اقتصادية، من خلال تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة ذات طابع غير اقتصادي، يستهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين الاستدامة المالية والتشغيلية، وزيادة مساهمة هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء وجود تحديات هيكلية وتشغيلية ومالية في عدد من الهيئات، حيث إن بعض الهيئات لم تعد تحقق دورًا اقتصاديًا فعالًا أو سجلت خسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، ما جعلها عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في تقييم أوضاع الهيئات وتحديد المسار الأنسب لكل منها، بهدف تقليل الهدر، وترشيد الإنفاق العام، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.

وأضاف أن تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة ذات طابع غير اقتصادي قد يكون أكثر ملاءمة لأداء أدوار تنظيمية أو اجتماعية، بدلًا من الاستمرار في أدوار اقتصادية لا تحقق الكفاءة المطلوبة.

وتابع: أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة حكومية أشمل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

متابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتتولى هذه اللجنة دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفقًا لما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها لدورها المنوط بها.

