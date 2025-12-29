الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عبدالمنعم السيد: هيكلة الهيئات الاقتصادية تهدف لتحسين الكفاءة والاستدامة المالية

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاد
18 حجم الخط

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار الحكومة المصرية بإعادة هيكلة ودمج الهيئات الاقتصادية يُعد خطوة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

 

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ “ فيتو ”، أن خطة الحكومة تشمل إصلاح 59 هيئة اقتصادية، من خلال تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة ذات طابع غير اقتصادي، يستهدف رفع كفاءة الأداء، وتحسين الاستدامة المالية والتشغيلية، وزيادة مساهمة هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء وجود تحديات هيكلية وتشغيلية ومالية في عدد من الهيئات، حيث إن بعض الهيئات لم تعد تحقق دورًا اقتصاديًا فعالًا أو سجلت خسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، ما جعلها عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في تقييم أوضاع الهيئات وتحديد المسار الأنسب لكل منها، بهدف تقليل الهدر، وترشيد الإنفاق العام، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.

وأضاف أن تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة ذات طابع غير اقتصادي قد يكون أكثر ملاءمة لأداء أدوار تنظيمية أو اجتماعية، بدلًا من الاستمرار في أدوار اقتصادية لا تحقق الكفاءة المطلوبة.

وتابع: أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة حكومية أشمل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

متابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وطه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتتولى هذه اللجنة دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفقًا لما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها لدورها المنوط بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاصلاح الاقتصاد الاستفادة من اصول الدولة الاستدامة المالية التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدول التخطيط والتنمية الاقتصادي الاصلاح الاقتصادى الهيئات الاقتصاديه التخطيط والتنمية الاقتصادية

مواد متعلقة

مسلسل أزمات الفلاح عرض مستمر.. ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي.. غياب منظومة تسعير المحاصيل.. والسوق السوداء تتحكم في الأسمدة

وزير الشئون الخارجية والنقل الأسبق بالسودان لـ فيتو: أزمتنا عمرها 70 عامًا.. نرحب بالاستعمار الصيني.. ونرفض مساعدات الغرب وأمريكا

ضحايا الموازنة، فاتورة الإصلاح الاقتصادي المزعوم تطارد الفقراء.. وهكذا تحوّلت الموازنة العامة من أداة إنقاذ إلى عبء على المواطن البسيط

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر جرام الذهب.. وزير المالية يكشف دور صفقة علم الروم في خفض المديونية.. البورصة تربح 42 مليار جنيه.. "نيسان" تقرر بيع مقرها الرئيسي

العامة للاستعلامات: الإعلام الدولي أرجع نجاح القمة المصرية - الأوروبية إلى دور السيسي الإقليمي والعالمي

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وجزر القمر في الشوط الأول

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتقدم على زيمبابوي 2-1 بعد مرور 70 دقيقة

موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا

جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

أمم إفريقيا، ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الأخيرة بدوري المجموعات

أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل منتخب مصر مع أنجولا سلبيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الفرج وتيسير الأمور في الفجر

ما مدى صحة حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات»؟الإفتاء توضح

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads