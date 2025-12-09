لم أذهب لـ تل أبيب في حياتي، تعليق ساويرس على مزاعم زيارته لإسرائيل الأسبوع الماضي

18 حجم الخط

نفى رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، المزاعم التي نشرتها الصحيفة العبرية "هآرتس"، والتي تدعي أنه زار إسرائيل الأسبوع الماضي، وأن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض الإفصاح عن الزيارة.

ساويرس ينفي زيارته لتل أبيب



وأكد نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمى بمنصة "إكس"، أن الادعاء الذي نشرته "هآرتس" العبرية غير صحيح، قائلًا: "إنها أخبار كاذبة".



وقال ساويرس: "بخصوص الخبر الخاص بزيارتي لـ تل أبيب الخبر عار من الصحة، ولم يسبق لى في حياتي أن زرت تل أبيب، ولا أعلم من هي الجهة التي اعلنت هذا الخبر الكاذب!"

ادعاءات كاذبة لبث الفرقة



وكانت هناك ادعاءات زائفة نشرتها الصحيفة العبرية “هآرتس”، مدعية أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس زار الأراضي الفلسطينية المحتلة الأسبوع الماضي، وأن مكتب رئيس وزراء الاحتلال يرفض الإفصاح عن الزيارة.



يذكر أن زيارة أي رجل أعمال أو سياسى لدولة الاحتلال يتم الإفصاح عنها، لذا فإن ما يثار عن رفض مكتب نتنياهو الإفصاح عن الزيارة يؤكد أن الزيارة لم تتم، وخاصة أن الصحيفة العبرية لا تجد أي دليل موثق على مزاعمها الزائفة، والتي تحاول من خلالها كسر الثوابت لدي المصريين لغرس الزعزعة والفرقة.



