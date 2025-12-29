الشوا: المنخفض الجوي الحالي الأخطر ويهدد حياة 1.5 مليون فلسطيني في غزة

18 حجم الخط

حذر أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، من خطورة المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة، مؤكدًا أنه يُعد الأسوأ من حيث التداعيات الإنسانية، إذ يهدد حياة نحو 1.5 مليون فلسطيني فقدوا منازلهم ويعيشون في ظروف شديدة القسوة.

900 ألف نازح يعيشون في خيام بلا حماية بقطاع غزة

وأوضح الشوا، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 900 ألف مواطن يقيمون داخل خيام تنتشر في ما يقرب من 40% من مساحة قطاع غزة، في وقت يسيطر فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي على 60% من مساحة القطاع.

سيول ورياح تقتلع الخيام في غزة وتغرق مراكز الإيواء

وأشار إلى أن الخيام ومراكز الإيواء تعرضت لـالغرق بفعل السيول، إضافة إلى تطاير واقتلاع أعداد كبيرة منها نتيجة شدة الرياح، ما فاقم من معاناة النازحين، خاصة في ظل غياب أي بنية تحتية تحميهم من تقلبات الطقس القاسية.

تلف المستلزمات الأساسية في غزة ومخاوف من تفشي الأمراض

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن عشرات الآلاف من الخيام تضررت، كما غرقت المستلزمات الأساسية للنازحين، بما في ذلك الأغطية والملابس ووسائل التدفئة، في وقت تشهد فيه درجات الحرارة انخفاضًا حادًا، ما يثير مخاوف جدية من انتشار الأمراض وسقوط مزيد من الضحايا، لا سيما بين الأطفال وكبار السن والمرضى.

منازل مدمرة ووفيات بسبب انهيار الجدران في غزة

ولفت الشوا إلى أن آلاف الأسر تعيش داخل منازل شبه مدمرة وآيلة للسقوط، مشيرًا إلى تسجيل وفيات بالفعل نتيجة انهيار بعض الجدران بسبب سوء الأحوال الجوية وضعف البنية الإنشائية للمنازل المتضررة.

جهود إغاثية محدودة في ظل قيود الاحتلال الإسرائيلي بغزة

وأوضح أن المنظمات الأهلية، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف، تبذل جهودًا كبيرة للتخفيف من آثار المنخفض الجوي، رغم محدودية الإمكانات، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات والآليات اللازمة لإقامة سدود أو سحب مياه الأمطار، فضلًا عن النقص الحاد في الوقود.

واختتم الشوا تصريحاته بالتأكيد على أن الجهود الحالية تتركز على توفير ما أمكن من الخيام والأغطية والملابس، إلى جانب تقديم وجبات ساخنة للنازحين، رغم محدودية الكميات المتاحة، محذرًا من أن استمرار المنخفض الجوي دون تدخل عاجل سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.