بعد خروجها عن السيطرة، أمريكا تحذر إسرائيل من أي "مفاجآت عسكرية" في غزة

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن واشنطن تتوقع من إسرائيل إخطارها مسبقا قبل تنفيذ أي ضربات استثنائية في غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين عسكريين قولهم إن "واشنطن تريد تنسيقا كاملا مع تل أبيب قبل أي عمل عسكري في غزة".

وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن الأمريكيين لا يطلبون موافقة مسبقة لكنهم يرفضون المفاجآت العسكرية بشأن غزة.

وتابعت الصحيفة قائلة، إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من تنفيذ غارات قد تقوض وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلقة من احتمال تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس.

وأوضح مسؤولون من داخل إدارة ترامب، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن القلق يساور إدارة ترامب من احتمال خرق نتنياهو للاتفاق، مضيفين أن الاستراتيجية المتبعة تتمثل في أن يعمل نائب الرئيس جي دي فانس، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر على منع نتنياهو من استئناف الهجوم على حركة حماس.

كما كشفت مصادر خاصة لمجلة "بوليتيكو" أن مسؤولين أمريكيين كبارا أعربوا لأحد الحلفاء العرب عن قلقهم العميق من "خروج إسرائيل عن السيطرة".

