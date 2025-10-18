بن غفير يهدد نتنياهو بحل الحكومة بسبب حماس، ما القصة؟

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه إذا لم يحل حركة المقاومة للإسلامية (حماس) ويسن قانون عقوبة الإعدام، فسيقوم بحل الحكومة بتاريخ مُحدد.

بن غفير يهدد نتنياهو بحل الحكومة إذا لم يقضِ على حماس

وفي سياق آخر، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن نتنياهو يعرقل تنفيذ تفاصيل الاتفاق ويواصل إغلاق المعابر ومنع دخول الغذاء.

الإعلام الحكومي بغزة يتهم نتنياهو بعرقلة الاتفاق

وأضاف المكتب الإعلامي في غزة في بيانه: نطالب الجهات الضامنة للاتفاق بالتدخل الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنوده.

ويأتي ذلك بعدما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن رئيس الوزراء أصدر تعليمات بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

بأمر من نتنياهو، إسرائيل تغلق معبر رفح

وزعم مكتب نتنياهو في بيانه: أنه معبر رفح لن يفتح حتى تنفذ حماس التزاماتها بإعادة جثث المخطوفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.