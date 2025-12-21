18 حجم الخط

مشروبات دافئة تعوض نقص السوائل، في الطقس البارد يقل إحساس الإنسان بالعطش مقارنة بفصل الصيف، ما يجعل كثيرين لا ينتبهون إلى أنهم لا يحصلون على الكمية الكافية من السوائل يوميًا. هذا الأمر قد يؤدي إلى الجفاف الخفي، الذي تظهر أعراضه في صورة صداع، جفاف الجلد، ضعف التركيز، التعب العام، وأحيانًا الإمساك.



لذلك، يصبح الاهتمام بتعويض نقص السوائل في الشتاء ضرورة لا تقل أهمية عنه في الأجواء الحارة، مع اختيار مشروبات دافئة أو معتدلة تتناسب مع الطقس وتمنح الجسم الترطيب والطاقة في آن واحد.



أوضحت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن تعويض نقص السوائل في الطقس البارد أمر أساسي للحفاظ على الصحة العامة، ونشاط الجسم، ونضارة البشرة أيضًا.



أضافت الدكتورة هدى أن اختيار مشروبات دافئة وصحية، يساعد على تحقيق الترطيب المطلوب دون الشعور بالبرودة أو الانزعاج.

ومع الوعي بأهمية الشرب المنتظم في الشتاء، يمكن الوقاية من الجفاف الخفي والتمتع بصحة أفضل طوال موسم البرد.



أهمية تعويض السوائل في الطقس البارد

ولفتت الدكتورة هدى، إلى أن البعض يعتقد أن فقدان السوائل يقتصر على التعرق في الصيف، لكن الحقيقة أن الجسم يفقد الماء في الشتاء أيضًا من خلال التنفس، خاصة في الأجواء الباردة الجافة، ومن خلال التبول المتكرر.

كما أن التدفئة الداخلية قد تسبب جفاف الهواء، ما يزيد من فقدان السوائل دون أن يشعر الإنسان.

ونقص السوائل يؤثر سلبًا على وظائف الجسم المختلفة، مثل تنظيم درجة الحرارة، دعم الجهاز الهضمي، الحفاظ على صحة البشرة، وتحسين الدورة الدموية.



المشروبات الدافئة كوسيلة فعالة للترطيب

وأشارت الدكتورة هدى إلى أن المشروبات الدافئة تعد خيارًا مثاليًا لتعويض السوائل في الطقس البارد، لأنها تساعد على الشعور بالدفء والراحة النفسية، إلى جانب دورها في الترطيب.

وتستعرض الدكتورة هدى، أبرز مشروبات الأعشاب الطبيعية، والشوربات الخفيفة، والمشروبات الساخنة منخفضة الكافيين.

الماء الدافئ

يظل الماء هو الخيار الأساسي لتعويض السوائل في أي وقت من السنة. شرب الماء دافئًا في الشتاء يسهل امتصاصه من الجسم ويحفز الدورة الدموية. يمكن إضافة شرائح الليمون أو القليل من العسل الطبيعي لتحسين الطعم وزيادة الفائدة، خاصة لدعم المناعة.

مشروبات الأعشاب

تتميز مشروبات الأعشاب بكونها غنية بالماء وخالية تقريبًا من السعرات الحرارية، ما يجعلها مثالية للترطيب دون زيادة الوزن. من أهمها:

البابونج: يساعد على الاسترخاء وتحسين النوم، إلى جانب دوره في تهدئة الجهاز الهضمي وتعويض السوائل.

النعناع: يعزز الهضم ويخفف الانتفاخ، ويمنح الجسم ترطيبًا لطيفًا مع إحساس منعش حتى في الشتاء.

اليانسون: مفيد للجهاز التنفسي، ويساعد على تهدئة السعال ونزلات البرد، مع دوره في ترطيب الجسم.

الزنجبيل: يمد الجسم بالدفء، يحفز الدورة الدموية، ويساعد على شرب كميات أكبر من السوائل بفضل مذاقه القوي.

الشوربات الخفيفة

الشوربة تعتبر من أفضل الوسائل لتعويض السوائل في الطقس البارد، خاصة إذا كانت تعتمد على الخضروات. شوربة العدس، الخضار، الشوفان أو الدجاج الخفيفة تمد الجسم بالماء والمعادن في نفس الوقت. كما تحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم اللذين يساعدان على توازن السوائل داخل الجسم، خصوصًا لمن يعانون من الإرهاق أو قلة الشهية في الشتاء.

الحليب والمشروبات القائمة عليه

الحليب الدافئ، سواء كان حليبا بقريا أو نباتيا مثل حليب اللوز أو الشوفان، يساهم في تعويض السوائل ويمنح الجسم الكالسيوم والبروتين.

ويمكن إضافة القرفة أو الكركم لتحسين الطعم وزيادة القيمة الغذائية، حيث تساعد هذه الإضافات على الشعور بالدفء ودعم المناعة.

مشروبات الفاكهة الدافئة

يمكن تحضير مشروبات فاكهة دافئة باستخدام التفاح، البرتقال أو التوت، عبر تسخين العصير الطبيعي دون غليه.

هذه المشروبات تمد الجسم بالماء والفيتامينات، خاصة فيتامين C، وتعد بديلًا صحيًا للمشروبات الساخنة المحلاة صناعيًا.

مشروبات عشبية مفيدة، فيتو

المشروبات التي يجب الحذر منها

رغم أن القهوة والشاي من أكثر المشروبات شيوعًا في الشتاء، إلا أن الإفراط في تناولهما قد يؤدي إلى زيادة فقدان السوائل بسبب احتوائهما على الكافيين، الذي يعمل كمدر خفيف للبول. لا يعني ذلك الامتناع عنهما تمامًا، بل الاعتدال وموازنة كل كوب بكوب من الماء أو مشروب عشبي.

نصائح عملية للحفاظ على الترطيب في الشتاء

لضمان تعويض السوائل بشكل كافٍ في الطقس البارد، يُنصح ببدء اليوم بكوب من الماء الدافئ، وحمل زجاجة ماء حتى في الأيام الباردة، وتوزيع المشروبات على مدار اليوم بدلًا من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.

كما يُفضل تنويع المشروبات بين الماء، الأعشاب، والشوربات لتجنب الملل وتحفيز النفس على الشرب.

