ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد جنوي

ترتيب الدوري الإيطالي، تختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الـ17 من الدوري الايطالي بمباراة روما أمام جنوي.

وتقام مباراة روما وجنوي في ختام الجولة السابعة عشر في العاشرة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الإنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة بفارق نقطة عن غريمه التقليدي وجاره اللدود ميلان.

 

1 إنتر  36 نقطة ( 16 مباراة )
2 ميلان  35 نقطة  ( 16 مباراة )
3 نابولي  34 نقطة ( 16 مباراة )
4 يوفنتوس  32 نقطة ( 17 مباراة )
5 روما  30 نقطة ( 16 مباراة )
6 كومو  27 نقطة  ( 16 مباراة )
7 بولونيا  26 نقطة  ( 16 مباراة )
8 لاتسيو 24 نقطة  ( 17 مباراة )
9 ساسولو  22 نقطة ( 17 مباراة )
10 أتالانتا 22 نقطة  ( 17 مباراة )
11 أودينيزي 22 نقطة ( 17 مباراة )
12 كريمونيزي 21 نقطة ( 17 مباراة )
13 تورينو  20 نقطة ( 17 مباراة )
14 كالياري   18 نقطة ( 17 مباراة )
15 بارما  17 نقطة ( 16 مباراة )
16 ليتشي  16 نقطة  ( 16 مباراة )
17 جنوى  14 نقطة ( 16 مباراة )
18 فيرونا  12 نقطة ( 16 مباراة )
19 بيزا  11 نقطة ( 17 مباراة )
20 فيورنتينا  9 نقاط ( 17 مباراة )

وكانت 4 مواجهات من الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي تأجلت بسبب إقامة كأس السوبر الإيطالي بالسعودية، ومن المقرر أن تقام مواجهتين يوم 14 يناير المقبل بين نابولي ضد بارما والإنتر ضد ليتشي، فيما تقام مواجهتين يوم 15 يناير بين فيرونا ضد بولونيا، وكومو ضد ميلان.

