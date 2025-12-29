حصاد قطاع المسرح 2025، إنتاج 12 عرضا جديدا وتقديم 1100 ليلة بالقاهرة والمحافظات

18 حجم الخط

نظم قطاع المسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة، عددًا ضخمًا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام، من خلال رئاسة القطاع والبيوت الفنية التابعة له.

وكان من أهم الفعاليات كل من النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك" والنسخة السابعة من مسابقة «أنا المصري» للأغنية الوطنية للشباب في فروع (الغناء – التلحين – التأليف – التوزيع الموسيقي)، وبرنامج «صيف قطاع المسرح» على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

البيت الفني للمسرح

واختتم البيت الفني للمسرح عام 2025 محققًا حصادًا إبداعيًا جسّد ذروة التوهج للمسرح المصري؛ حيث لم يكن العام مجرد موسم فني عابر، بل كان ملحمة من العمل المتواصل تُرجمت إلى تقديم 25 عرضًا ما بين الإنتاج الأول وإعادة الإنتاج، ووصلت ليالي عروضها إلى 1100 ليلة عرض في القاهرة والمحافظات.

وتم إنتاج 12 عرضًا مسرحيًا جديدًا، نجحت في اجتذاب الجمهور بواقع 465 ليلة عرض رفعت خلالها لافتة «كامل العدد». وبالتوازي، أعيد تقديم 13 عرضًا مسرحيًا من العروض الناجحة التي حققت حضورًا جماهيريًا لافتًا استمر لأكثر من 400 ليلة عرض.

كما نفّذ مشروع «المواجهة والتجوال» 235 ليلة تجوال في قرى «حياة كريمة» بـ 15 محافظة، هي: بورسعيد، الدقهلية، البحر الأحمر، المنوفية، أسيوط، قنا، البحيرة، الفيوم، المنيا، الغربية، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، الشرقية، كفر الشيخ، واستفاد من عروضه أكثر من مليون مستفيد.

وحقق البيت الفني للمسرح حضورًا دوليًا بارزًا، من خلال مشاركة عرض «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني في افتتاح أيام قرطاج المسرحية بتونس، إلى جانب فوز عرض «ذات والرداء الأحمر» بأربع جوائز في مهرجان القاهرة الدولي لمسرح الطفل العربي. كما حصدت عروض البيت عدة جوائز محلية، من بينها حصول عرض «كارمن» على 4 جوائز كبرى في المهرجان القومي للمسرح المصري، وفوز الكاتب محمود جمال حديني بجائزة أفضل تأليف عن عرض «يمين في أول شمال».

وخلال العام، تم افتتاح مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية بعد تطويره ورفع كفاءته، إلى جانب تدشين منظومة الحجز الإلكتروني عبر تطبيق «البيت الفني للمسرح».

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

نظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، عددًا من الحفلات لنجوم الغناء في مصر والوطن العربي على المسارح التابعة له بالقاهرة والإسكندرية، كما شاركت الفرق الفنية التابعة له في العديد من الفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها، ومثلت فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية مصر في عدة محافل دولية، إلى جانب إنتاج وإعادة تقديم عدد من العروض المسرحية الموجهة للكبار والأطفال.

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية، والمؤتمرات والمسابقات، والاحتفالات بالمناسبات القومية واليوم العالمي للفنون، إلى جانب إطلاق عدد من المسابقات المتخصصة، واستحداث جوائز بحثية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وتنظيم مؤتمر «الإبداع والهوية.. صوت الشعوب».

كما أطلق المركز مشروع «الأرشيف الوطني لقاعدة بيانات ودعم الفرق المستقلة والحرة» في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إلى جانب إنتاج أفلام توثيقية لعدد من رواد الفن والثقافة.

مركز الهناجر للفنون

قدّم مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، مجموعة من الفعاليات والعروض المسرحية والمعارض الفنية، إضافة إلى استضافة 12 ندوة لملتقى الهناجر الثقافي، و35 معرضًا فنيًا بقاعة آدم حنين.

مكتبة القاهرة الكبرى وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية

قدمت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وفرعها مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، برئاسة يحيى رياض، 1230 فعالية ثقافية وفنية، تضمنت ندوات وأمسيات ثقافية وورشًا فنية واحتفالات بالمناسبات القومية، إلى جانب استقبال وفود من السفارات والجامعات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على مدار العام

المركز القومي للسينما

شهد المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور أحمد صالح، خلال العام تنظيم 115 عرضًا سينمائيًا تنوّعت بين الأفلام الروائية والتسجيلية وأفلام التحريك، احتضنتها مواقع ثقافية متعددة، منها: مركز الثقافة السينمائية، نوادي السينما، المكتبات العامة، قصور الثقافة، سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومركز الإبداع الفني، وسط حضور جماهيري لافت من محبي السينما وطلاب كليات ومعاهد الفنون.

كما نُظِّمت 19 ورشة سينمائية وفنية استهدفت الشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة والموهوبين، إلى جانب ورش قص ولصق وتلوين وحكي للأطفال، وكورسات مجانية في مهارات التكوين البصري وأساسيات النقد السينمائي، في إطار دعم المواهب وتنمية الذائقة الفنية.

ودوليًا شارك المركز في 18 فعالية خارجية من خلال أسابيع وعروض سينمائية في: المغرب، أذربيجان، قبرص، الهند، كوريا، إندونيسيا، ألمانيا، بوليفيا، قطر، بنين، وإيطاليا.

وأنتج المركز ما يقرب من 9 أفلام وملاحق وثائقية، كما تم إعداد خطط لتطوير الإنتاج والتعاون الدولي، من بينها مشروع توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني لدعم الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات وإدارة أرشيف الأفلام والمشاركة في المهرجانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.