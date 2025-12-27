الثقافة تختتم الموسم الثامن لمسابقة المواهب الذهبية بدار الأوبرا

18 حجم الخط

تختتم وزارة الثقافة، من خلال قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الإثنين 29 ديسمبر، حفل ختام وتوزيع جوائز الموسم الثامن من مسابقة «المواهب الذهبية» لذوي القدرات الخاصة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وتُنظم المسابقة من قبل قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بالتعاون مع جمعية «البلد اليوم» للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار توجه الوزارة نحو دعم مشاركة ذوي القدرات الخاصة في الحياة الثقافية والفنية، وإتاحة مسارات جادة لاكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وشهد الموسم الثامن، الذي أُقيم خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 20 نوفمبر 2025، مشاركة أكثر من 600 متسابق من 23 محافظة، تنافسوا في مجالات الغناء، والعزف الموسيقي، والفنون الاستعراضية، والإنشاد الديني، حيث خضعت الأعمال لتقييم لجان تحكيم متخصصة من أساتذة أكاديمية الفنون.

وأكد المعماري حمدي السطوحي أن مسابقة «المواهب الذهبية» تمثل إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها قطاع صندوق التنمية الثقافية لدعم وتمكين ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى حرص القطاع على تطوير المسابقة سنويًا بما يضمن استمرارية رعاية المواهب الواعدة، ومؤكدًا أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث يُعد هذا النشاط مثالًا جيدًا لهذا التعاون.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفروع، إلى جانب منح شهادات مشاركة لجميع المتسابقين.

