8 صور ترصد عرض "العيال فهمت" على مسرح ميامي

تقدم فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، التابعة للبيت الفني للمسرح، عرض “العيال فهمت” في موسم جديد، احتفالًا برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

مواعيد عرض العيال فهمت

وتعرض مسرحية "العيال فهمت" يوميًا في تمام الثامنة مساءً، على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، ويستمر لمدة أسبوعين، عدا يوم الثلاثاء إجازة المسرح.

وحقق العرض نجاحًا جماهيريًا لافتًا منذ أول أيام عرضه، حيث شهد حضورًا كثيفًا وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور، في دلالة واضحة على مدى عشقهم وعطشهم الدائم للمسرح، أبو الفنون.

عرض العيال فهمت

مسرحية “العيال فهمت” مأخوذة عن الفيلم العالمي الشهير “صوت الموسيقى”، والذي قُدم سابقًا على خشبة المسرح المصري تحت عنوان “موسيقى في الحي الشرقي” بطولة نجوم الكوميديا سمير غانم، جورج سيدهم، وصفاء أبو السعود.

أبطال مسرحية العيال فهمت

ويشارك في بطولة النسخة الحالية من العرض كل من رامي الطومباري، عبد المنعم رياض، رنا سماحة، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة.

العرض الديكور: د. حمدي عطية، الأزياء: شيماء محمود، المكياج: أدهم عفيفي، الدعاية: أحمد نور، الإضاءة: محمود الحسيني، الاستعراضات: دارين وائل، الأشعار: طارق علي، الموسيقى والألحان: أحمد الناصر.

العرض من تأليف طارق علي وأحمد الملواني، مخرج منفذ محمد مسعد، وإخراج شادي سرور.

