الأحد 28 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

إنشاد ديني وكورال مصري، أنشطة متنوعة بمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية

واصل صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، من خلال مراكزه ومواقعه التابعة، تقديم برنامجه الثقافي والفني، حيث شهد يوما الجمعة والسبت، عددًا من الفعاليات المتنوعة التي عكست تنوع مجالات الإبداع وتعدد شرائح الجمهور المستهدف.

ففي مركز إبداع قبة الغوري، أُقيم يوم الجمعة حفل لفرقة “نظرة” للإنشاد، ضمن برنامج صندوق التنمية الثقافية الهادف إلى إحياء فنون الإنشاد الديني والتصوفي، وإتاحة منصات عرض منتظمة للفرق الجادة، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة، خاصة داخل الفضاءات التاريخية ذات القيمة المعمارية والروحية، وفي مقدمتها قبة الغوري.

 

وفي بيت الغناء العربي، قُدمت في اليوم ذاته أمسية غنائية لفريق كورال شباب مصري، ضمن البرامج الداعمة للأصوات الشابة وإحياء تقاليد الغناء الجماعي.

كما استضاف بيت العيني، يوم السبت، نشاطًا ثقافيًا تفاعليًا تضمن ورشة وحكي، في سياق البرامج الهادفة إلى تنمية الوعي الإبداعي وتعزيز التفاعل المعرفي مع الجمهور.

ونظم مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة للمعماري عصام صفي الدين، بعنوان “معمار الذاكرة الشعبية في قلب متحف الفنون الشعبية”، وأدار الندوة الأستاذ الدكتور مصطفى جاد.

وفي السياق ذاته، احتضنت قاعة سينما الهناجر يوم السبت عروضًا سينمائية مقدمة من جمعية الفيلم، ضمن جهود نشر الثقافة السينمائية.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار الدور الذي يضطلع به صندوق التنمية الثقافية في دعم الفنون الجادة، وتفعيل مراكزه كمواقع فاعلة للحراك الثقافي والفني.

