محافظات

مراكز شباب الدقهلية تستعد لاستقبال أعضائها لمؤازرة المنتخب المصري أمام أنجولا

مراكز شباب الدقهلية،
مراكز شباب الدقهلية، فيتو
تستعد مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، على مستوى 19 إدارة فرعية، لفتح أبوابها أمام الشباب والمواطنين، لمتابعة ودعم منتخب مصر الوطني لكرة القدم، خلال ثالث  مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، وذلك مساء اليوم الاثنين، أمام منتخب أنجولا.

مراكز شباب الدقهلية تفتح أبوابها لدعم الفراعنة في ثاني مبارياتهم بأمم أفريقيا 2025

ومن المتوقع أن تشهد مراكز الشباب إقبالا واسعا من المواطنين والشباب، في أجواء وطنية حماسية، تعكس روح الانتماء والدعم الكامل لـ منتخب مصر في مشواره القاري، وسط تنظيم مميز وتوفير شاشات عرض داخل المراكز.

مؤازرة المنتخب الوطني واجب وطني

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، أن مؤازرة المنتخب الوطني واجب وطني على كل مصري، مشددا على أهمية الاصطفاف خلف الفراعنة ودعمهم خلال هذه المرحلة المهمة من البطولة، لما تمثله من قيمة وطنية ورياضية.

تعزيز روح الانتماء الوطني ونشر ثقافة التشجيع

وأوضح وكيل الوزارة أن فتح مراكز الشباب أمام المواطنين لمتابعة مباريات المنتخب يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز روح الانتماء الوطني ونشر ثقافة التشجيع الإيجابي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة دورهم المجتمعي في بيئة آمنة ومنظمة.

تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية شاملة

وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والهادفة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية شاملة، تقوم بدور ثقافي ورياضي واجتماعي فاعل، وتسهم في بناء الإنسان المصري.

واختتم الدكتور محمود عبد العظيم تصريحاته بتمنياته الصادقة بالتوفيق والفوز للمنتخب الوطني، ومواصلة المشوار بقوة نحو الأدوار المتقدمة، والعودة بالكأس إلى أرض الوطن، مؤكدا ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي المنتخب والجهاز الفني. 

