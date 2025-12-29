الإثنين 29 ديسمبر 2025
استمرار الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من الإسكندرية (صور)

استمرار الأمطار الغزيرة على أنحاء متفرقة من الإسكندرية
واصلت الأمطار الغزيرة سقوطها على محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، على مناطق شرق وغرب ووسط  المحافظة تزامنا مع تعاقب نوات فصل الشتاء. 

وانتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة ليلا، ورفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات في كافة الميادين لرفع أي تراكمات للمياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في طقس اليوم، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

 

خرائط الأمطار

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم أمطارا متوسطة إلى غزيرة  قد تكون متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وفى سياق متصل، قام المهندس "سامي قنديل" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية شملت قطاع الحملة الميكانيكية والورش وقطاع المعامل المركزية.

وخلال الجولة، شهد المهندس "سامي قنديل" اصطفاف السيارات والمعدات، واطّلع على جاهزيتها الفنية في إطار الاستعداد للنوة القادمة، مؤكدًا أهمية الجاهزية التامة وسرعة الاستجابة للتعامل مع أي طوارئ محتملة.

تقلبات الأحوال الجوية وسقوط الأمطار تضرب الإسكندرية 

كما تابع  أعمال الصيانة الدورية ومستوى استعداد فرق العمل، مشيدًا بجهود العاملين والفنيين في الحفاظ على كفاءة المعدات واستمرارية التشغيل، وموجهًا بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان استقرار منظومة الصرف الصحي في جميع مناطق المحافظة.

وتفقد “قنديل” كذلك المعامل المركزية، حيث اطمأن على دقة نتائج التحاليل وجودة العينات، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والحرص على تطوير الأداء الفني للعاملين. 

وفي ختام الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الاستمرار في رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل، مؤكدًا أن الجهود الحالية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الاستعداد الجيد لموسم الأمطار وتطوير مرافق الصرف الصحي لخدمة المواطنين. 

