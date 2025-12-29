الإثنين 29 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

القسم الثاني من الموسم الأخير لـ Stranger Things يحصل على تقييم سلبي من الجمهور

Stranger Things،
Stranger Things، فيتو
18 حجم الخط

حصل القسم الثاني من الموسم الخامس والأخير من مسلسل نتفليكس الشهير Stranger Things، على تقييم سلبي للغاية من الجمهور، على موقع التقييمات Rotten Tomatoes. 

وحصلت الحلقة السابعة من الموسم الأخير، والتي تضمنت مشهد للمثليين، على تقييم 5.8، وهو أقل تقييم من بين جميع حلقات المسلسل في جميع مواسمه على موقع IMDb.

Image

نتفليكس تطرح القسم الأول والثاني من الموسم الأخير لـSTRANGER THINGS

وطرحت رسميًّا شبكة نتفليكس للبث الرقمي، القسم الأول والثاني، من الموسم الخامس والأخير من مسلسل الشهير STRANGER THINGS، للمشاهدة حصريا عبر المنصة، فيما ستطرح الحلقة الأخيرة بتاريخ ١٣ ديسمبر.

Image

وشوقت الممثلة الشابة  مايا هوك الجمهور لمشاهدة الموسم الأخير من مسلسل نتفليكس الشهير "Stranger Things".

وقالت مايا، خلال تصريحات صحفية: "الأحداث تصبح جنونية منذ اللحظة الأولى.. هذا الموسم يبدأ بأقصى وتيرة، وستشعرون بأن الرهانات عالية من البداية وحتى النهاية".

الأخوان دافر: هولي ويلر هي محور الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف  الأخوان دافر، أن شخصية الممثلة هولي ويلر هي محور الموسم الخامس والاخير من مسلسلهما STRANGER THINGS.

وقال مبتكرا مسلسل STRANGER THINGS، في تصريحات صحفية، عن سبب إضافة شخصية هولي ويلر في الموسم الأخير: "بمجرد مشاهدة الموسم كاملًا، ستفهمون أهمية إضافتها إلى طاقم التمثيل بشكل أفضل".

Image

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 27 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض  الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

Image

 

Stranger Things Stranger Things الجزء الخامس STRANGER THINGS الموسم الاخير

