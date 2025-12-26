وكيل وزارة الرياضة بالدقهلية يهنئ عبير مصطفى بعد فوزها بـ9 ميداليات ذهبية

18 حجم الخط

حصلت اللاعبة عبير مصطفى، ابنة محافظة الدقهلية، لاعبة رفع الأثقال بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، على 9 ميداليات متنوعة خلال مشاركتها في البطولة العربية للناشئين والشباب والكبار لرفع الأثقال – قطر 2025.

عبير مصطفى بطلة الدقهلية في رفع الأثقال تحصد 9 ميداليات ذهبية في قطر 2025

وتقدم الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، بخالص التهنئة إلى اللاعبة عبير مصطفى لتحقيقها هذا الانجاز الكبير.

وحققت اللاعبة عبير مصطفى هذا الإنجاز في منافسات وزن أقل من 69 كجم، بعد تسجيل إجمالي رفع بلغ 193 كجم، حيث جاءت النتائج كالتالي: فئة الشباب تحت 17 سنة: 3 ميداليات ذهبية في (الخطف – الكلين والنتر – المجموع).

فئة الناشئين تحت 20 سنة: ميداليتان ذهبيتان في (الخطف – المجموع)، وميدالية فضية في (الكلين والنتر)، فئة الكبار: ميدالية ذهبية في (الخطف)، وميدالية فضية في (المجموع)، وميدالية برونزية في (الكلين والنتر).

اكتشاف ورعاية الموهوبين على إعداد أبطال

وأكد وكيل الوزارة أن هذا الإنجاز الذي حققته عبير مصطفى يعكس تميز لاعبي الدقهلية وقدرة برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين على إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في البطولات العربية والدولية، مشيدا بالعزيمة والإصرار والانضباط الفني الذي تتمتع به اللاعبة عبير مصطفى والجهاز الفني القائم على إعدادها.

دعم الأبطال ورعاية المواهب

كما وجه الدكتور محمود عبد العظيم التهنئة إلى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة الدقهلية، وإلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لرفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود، تقديرا لدورهم في دعم الأبطال ورعاية المواهب.

واختتم الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، تصريحه متمنيا للاعبة عبير مصطفى دوام التوفيق ومزيدا من النجاحات والإنجازات، بما يسهم في رفع اسم مصر عاليا في المحافل الرياضية المختلفة.

