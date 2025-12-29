الإثنين 29 ديسمبر 2025
نجم جديد في أوروبا، هامبورج الألماني يضم لاعب منتخب الناشئين لليد

كرة اليد، أعلن نادي هامبورج الألماني رسميا ضم محمود الشوبكي لاعب منتخب الناشئين لكرة اليد، بعقد يستمر لـ3 سنوات.

وقدم محمود الشوبكي أداء مميز مع منتخب الناشئين في مختلف البطولات القارية والعالمية، ليبدأ رحلة احترافية جديدة في أوروبا.

وجاء انضمام محمود الشوبكي لصفوف فريق هامبورح الألماني قادما من صفوف فريق هليوبوليس.

حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد

 مؤخرا، فاز الدكتور حسن مصطفى بولاية جديدة في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة اليد، التي أقيمت منذ قليل في أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي الاتحادات الأهلية.

وتفوق الدكتور حسن مصطفى على منافسيه الثلاثة في الانتخابات التي أقيمت على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لدورة جديدة (2025-2029).

أصوات حسن مصطفى في انتخابات الاتحاد الدولي

وحصل حسن مصطفى على 129 صوتًا بنسبة 73%، مقابل 24 صوتًا للمرشح السلوفيني و20 صوتًا للمرشح الألماني و3 أصوات فقط للمرشح الهولندي.

7 ولايات نصبت حسن مصطفى ملكا لكرة اليد العالمية

وفيما يلي نستعرض الولايات الانتخابية التي نصبت حسن مصطفى ملكا على عرش كرة اليد العالمية:

الولاية الأولى 

استمرت ولاية حسن مصطفى الأولى خلال الفترة من 2000 وحتى 2005، وتفوق فيها على منافسه النمساوي والذي انسحب قبل التصويت مباشرة.

الولاية الثانية

استمرت ولاية حسن مصطفى الثانية خلال الفترة من 2005 وحتى 2009، وتفوق فيها مرشح من السويد بـ134 صوتا مقابل 46 لمرشح السويد.

الولاية الثالثة

امتدت الولاية الثالثة لحسن مصطفى خلال الفترة من 2009 وحتى 2013، وتفوق فيها على مرشح لوكسمبرج، بـ142 صوتا مقابل 25.

الولاية الرابعة

استمرت الولاية الرابعة لحسن مصطفى خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، وحسمها بالتزكية.

الولاية الخامسة

امتدت الولاية الخامسة لحسن مصطفى خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، وحسمها أيضا بالتزكية.

الولاية السادسة

استمرت الولاية السادسة لحسن مصطفى خلال الفترة من 2021 وحتى 2025، وحسمها بالتزكية دون منافسة.

الولاية السابعة

حسم حسن مصطفى نجاحة في الولاية السابعة له والمقرر أن تستمر حتى عام 2029، بعد تفوقه على مرشحي سلوفينيا وألمانيا وهولندا.

