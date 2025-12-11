البابا تواضروس: بيت بلا مكتبة جسد بلا روح

18 حجم الخط

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على أهمية القراءة ودورها في بناء الوعي، مشددًا على ضرورة أن تكون المكتبة جزءًا أساسيًا في كل بيت، وقال إن "بيت بلا مكتبة جسد بلا روح"، في إشارة إلى قيمة المعرفة في تشكيل الإنسان ومساعدته على فهم الحياة الروحية والإنسانية.

الاستجابة الإلهية

وتناول البابا تواضروس الثاني مفهوم "الاستجابة الإلهية" من خلال قراءة جزء من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، موضحًا أن النص يقدّم تمييزًا بين الوعد وتحقيقه، سواء على المستوى الشخصي في قصة ميلاد يوحنا المعمدان، أو على المستوى العام في بشارة الملاك للعذراء. وربط بين وعد العهد القديم "نسل المرأة يسحق رأس الحية" وبين تحقيقه في العهد الجديد عبر قصة الميلاد.

وأشار قداسة البابا تواضروس الثاني إلى عدة أمثلة كتابية توضّح كيف جاءت الاستجابة الإلهية عبر التاريخ، مثل قصة يونان وتوبة أهل نينوى، وحادثة الوباء في زمن داود النبي وما تلاها من تدخل إلهي بعد الصلاة. كما عرض رحلة الاستجابة التي مهّدت لميلاد المسيح، مستشهدًا بصرخات الأنبياء وانتظار الأبرار لمجيء المخلّص، وصولًا إلى بشارة الملاك للعذراء وتسابيح الملائكة التي أعلنت تحقيق الوعد.

وأوضح البابا تواضروس الثاني أن الاستجابة الإلهية جاءت في توقيت مُحكم عبّر عنه الكتاب بقوله "لما جاء ملء الزمان"، وأن الأحداث جرت في إطار إعداد إلهي للقلوب والأشخاص، وأن هذا التدبير كان موجهًا لكل البشر باعتبار أن تجسد الكلمة كان شفاءً للطبيعة البشرية بأكملها. وأكد أن محبة الله للبشر تجلت في قصة الميلاد، وأن الوعد تحقق بصورة تفوق التوقع عندما استخدم الله بساطة المذود وفقر العذراء ليظهر القوة من الضعف.

واختتم البابا تواضروس الثاني حديثه بالتأكيد على أهمية الإيمان والاستعداد القلبي والفرح الداخلي باعتبارها علامات روحية تعكس فهم الإنسان لعمل الله وتجعل شهر كيهك زمنًا مميزًا للتسبيح والتأمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.