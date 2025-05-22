وكيل تعليم الدقهلية يتابع سير امتحانات صفوف النقل بإدارة شرق المنصورة (صور)

أجرى بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية جولة استهدفت متابعة سير امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في إدارة شرق المنصورة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الدقهلية والمهندس محمد الرشيدي وكيل تعليم الدقهلية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل تعليم الدقهلية

استهدفت الجولة مدارس:

-الشهيد محمد أمين الباز الابتدائية

-السيدة عائشة الإعدادية بنات

-فخر الدقهلية الرسمية للغات.

جدول امتحانات اليوم بصفوف النقل بتعليم الدقهلية

يؤدي طلاب الصف الثالث الابتدائي امتحاني مادتي الرياضيات ومتعدد التخصصات

والصف الرابع الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

والصف الخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم وICT

كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية

والصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة العلوم المتكاملة

والصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب

وخلال الجولة وجه وكيل المديرية القائمين على العملية الامتحانية بضرورة العمل على تذليل العقبات وتوفير بيئة هادئة للطلاب بما يضمن سهولة سير الامتحانات كما شدد على الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع ضمان توفير التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة داخل اللجان.

منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان

وأكد أيضًا على أهمية منع اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين مع التشديد على تطبيق القانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

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