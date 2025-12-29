الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

المائة جنيه الذهبية بـ425 ألف جنيه، قرار رئيس الوزراء بإصدار عملات تذكارية لقضايا الدولة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 52 تابع (أ)، الصادر في 25 ديسمبر 2025، قرار جديد لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية غير متداولة من فئة المائة جنيه بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة.

وجاء في قرار رئيس الوزراء رقم 87 لسنة 2025، “لوزير المالية إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية غير متداولة من فئة المائة جنيه بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة حيث يتم إصدار 2000 قطعة فئة المائة جنية الفضة، بوزن 30 جرامًا، وبسعر 36 ألف جنيه. كما يتم إصدار 8 قطع من الذهب فئة مائة جنيه، بوزن 52.5 جرام، وبسعر 425 ألف و350 جنيه، احتفالًا بمرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة”. 


 

