تموين الدقهلية: ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر وتحرير 116 مخالفة

شنت مديرية تموين الدقهلية حملة مفاجئة على عدد من المخابز بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.

تحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

تحرير 67 مخالفة في مجال المخابز

أسفرت الحملات عن تحرير 116 مخالفة تموينية متنوعة، جاءت في مقدمتها مخالفات قطاع المخابز، حيث تم تحرير 67 مخالفة، وذلك تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، وتنوعت ما بين نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، ومخالفات للاشتراطات الصحية، بما يؤثر بشكل مباشر على جودة رغيف الخبز المدعم وحقوق المواطنين.

تحرير 49 مخالفة تموينية في الأسواق

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، أسفرت الحملات عن تحرير 49 مخالفة تموينية، شملت بيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، وإدارة منشآت بدون ترخيص، فضلًا عن ضبط كميات من السلع المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

التحفظ على طن ملح طعام

وتمكنت الحملات من ضبط محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، والتحفظ على 2 أسطوانة الغاز زنة 25 كجم، وشيكارة سكر حر زنة 50 كجم، وشيكارة سميد، كما تم تحرير محضر مخالفة، والتحفظ على طن ملح طعام، 50 علبة زبادي، وتحرير محضر لاستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، والتحفظ على 2 أسطوانة سعة 25 كجم.

