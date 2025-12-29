الخارجية الإيرانية: لا قيمة لأي مباحثات نووية دون رفع العقوبات

18 حجم الخط

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين إنه لا قيمة لأي مباحثات نووية دون رفع العقوبات.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، أضافت الخارجية الإيرانية: العقوبات على طهران جريمة كبيرة وعلينا الاستمرار بمحاولة تخفيف آثارها.

وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية: أي محادثات في إطار الدبلوماسية يجب أن تفضي إلى رفع العقوبات.

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران.

فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية

وفي ال 12 من نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية.

الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك: "فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة".

أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: "نمارس بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق: "سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.