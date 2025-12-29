الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الإيرانية: لا قيمة لأي مباحثات نووية دون رفع العقوبات

إيران
إيران
18 حجم الخط

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الإثنين إنه لا قيمة لأي مباحثات نووية دون رفع العقوبات.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، أضافت الخارجية الإيرانية: العقوبات على طهران جريمة كبيرة وعلينا الاستمرار بمحاولة تخفيف آثارها. 

وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية: أي محادثات في إطار الدبلوماسية يجب أن تفضي إلى رفع العقوبات.

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران.

فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية

 وفي ال 12 من نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية.

الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة

 وقالت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك: "فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة".

أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: "نمارس بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق: "سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الخارجية الإيرانية الخارجية الإيرانية طهران صناعة الطيران الإيرانية الخزانة الأمريكية إيران

مواد متعلقة

"رسائل حرب" في انتظار الضوء الأخضر، نتنياهو ينقل لترامب خططه تجاه إيران وحماس

مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن توافق على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس علينا من الأجواء العراقية

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران

رئيس إيران: الميزانيات المحدودة أخّرت قرار نقل العاصمة من طهران سنوات طويلة

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم الست

غير مرخصة وصدر قرار بغلقها، تفاصيل التحقيق في هروب نزلاء مصحة إدمان بالمريوطية

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads