الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قطع المياه بشرق وغرب المنصورة اليوم في هذا الموعد

انقطاع المياه بالمنصورة،
انقطاع المياه بالمنصورة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن خطة وأماكن  انقطاع المياه بالمنصورة، حيث تقرر قطع المياه مؤقتا اليوم من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 1 صباح اليوم التالي، وذلك لمدة ساعتين تقريبًا.

انقطاع المياه في شرق وغرب المنصورة 

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة تشمل حي شرق المنصورة بالكامل، وجزءًا من حي غرب المنصورة، مع ضعف المياه في منطقة رافع مياه سندوب.

سبب انقطاع المياه في المنصورة 

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال صيانة طارئة داخل محطة مياه شرق المنصورة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على جودة واستمرارية خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع لضمان استمرارية العمل 

ودعت الشركة جميع المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لضمان استمرارية العمل اليومي دون أي تأثير على الخدمات.

وعلى صعيد آخر نجح رجال شركة المياه بالدقهلية في إصلاح خط طرد ٧٠٠  مم محطة مياه منية النصر بمحافظة الدقهلية.

بدأت الأعمال ليلًا ووجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح مع التأكيد على الحفاظ علي تعليمات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على العمال.

وأكد رئيس مياه الدقهلية التعامل الفوري مع أي بلاغات أعطال ومتابعة غرفة العمليات والتواصل مع المواطنين والعمل على التعامل السريع مع أي شكوي يتم استقبالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال صيانة طارئة التعامل الفورى الشرب والصرف الصحى السلامة والصحة المهنية المهندس محمد سعيد الصرف الصحي بالدقهلية الوحدات المحلية الصحة المهنية حي شرق المنصورة خدمات مياة الشرب سبب انقطاع المياه رئيس مياه الدقهلية شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية محافظة الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي

مواد متعلقة

استعدادا لشهر رمضان، طريقة تفريز عصير اليوسفي

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المحاور والميادين

سيناريو "جراب الحاوي" يخرج محمد سعد من سباق رمضان 2026

حبس 4 ركاب بتهمة حيازة 11.5 كيلو من بودر الحشيش بمطار القاهرة

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم الست

غير مرخصة وصدر قرار بغلقها، تفاصيل التحقيق في هروب نزلاء مصحة إدمان بالمريوطية

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads