قطع المياه بشرق وغرب المنصورة اليوم في هذا الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن خطة وأماكن انقطاع المياه بالمنصورة، حيث تقرر قطع المياه مؤقتا اليوم من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 1 صباح اليوم التالي، وذلك لمدة ساعتين تقريبًا.

انقطاع المياه في شرق وغرب المنصورة

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة تشمل حي شرق المنصورة بالكامل، وجزءًا من حي غرب المنصورة، مع ضعف المياه في منطقة رافع مياه سندوب.

سبب انقطاع المياه في المنصورة

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال صيانة طارئة داخل محطة مياه شرق المنصورة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على جودة واستمرارية خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع لضمان استمرارية العمل

ودعت الشركة جميع المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لضمان استمرارية العمل اليومي دون أي تأثير على الخدمات.

وعلى صعيد آخر نجح رجال شركة المياه بالدقهلية في إصلاح خط طرد ٧٠٠ مم محطة مياه منية النصر بمحافظة الدقهلية.

بدأت الأعمال ليلًا ووجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح مع التأكيد على الحفاظ علي تعليمات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على العمال.

وأكد رئيس مياه الدقهلية التعامل الفوري مع أي بلاغات أعطال ومتابعة غرفة العمليات والتواصل مع المواطنين والعمل على التعامل السريع مع أي شكوي يتم استقبالها.

