حوادث

حبس 4 ركاب بتهمة حيازة 11.5 كيلو من بودر الحشيش بمطار القاهرة

حبس متهمين، فيتو
أمرت  نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس 4 ركاب بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر بودر الحشيش بمطار القاهرة الدولي، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما نجحت سلطات  الإدارة المركزية لجمارك  مطار القاهرة الدولي في ضبط تشكيل مكون من أربعة ركاب مصريين وبحوزتهم ما يقارب 11.5 كيلو جرام من مادة بودر الحشيش المصنع، ليصل إجمالي ما تم ضبطه خلال شهر ما يقارب 36.5 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة.

إجراءات ضبط تشكيل عصابي تخصص في المواد المخدرة 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، استوقف رئيس القسم المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب كثيري التردد أثناء محاولته الخروج، وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود عبوات يشتبه أن يكون بها مواد عضوية وتم تكليف سامي نبيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 4 عبوات(برطمانات) بهم مواد وردية اللون يشتبه أن تكون مواد مخدرة مع بعض المعسل.

كما استوقفت الخدمات المعنية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي تلاحظ لهم سفره على فترات متقاربة، وقام مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة وتلاحظ له وجود عبوات يشتبه أن يكون بها مواد عضوية أيضا، وبتفتيش الراكب يدويا، ضبط بحوزته 4 عبوات (برطمانات) بهم نفس المادة المضبوطة مع الراكب الأول.

وبسؤال الراكبين عن ما هو موجود بالعبوات قالا إنها معسل وبفحص تليفون الراكب وتتبع باقي ركاب الرحلة تم ضبط راكبين آخرين بحوزة كل منهما عبوة (برطمان) بهما نفس المادة، والتي أفاد رجال إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة بأنها مادة بودر الحشيش المخدر.

