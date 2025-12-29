الإثنين 29 ديسمبر 2025
رياضة

أمم أفريقيا 2025، ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، يسدل الستار اليوم الإثنين على مباريات دور المجموعات في المجموعة الثانية (مجموعة مصر)، في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها في الثامن عشر من يناير المقبل.

تشهد المجموعة الثانية اليوم الإثنين مواجهتين في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، حيث يلتقي منتخب مصر مع أنجولا، فيما تجمع المباراة الثانية منتخب جنوب إفريقيا ضد زيمبابوي، وتقام المباراتين في نفس التوقيت عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

منتخب زيمبابوي، فيتو
منتخب زيمبابوي، فيتو

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الأخيرة

يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جمعهما من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية 

وفي المرتبة الثانية يأتي منتخب جنوب إفريقيا بثلاث نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف 

ويحل منتخب أنجولا في المركز الثالث بنقطة واحدة، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام جنوب إفريقيا، ثم تعادله في الجولة الثانية مع زيمبابوي بهدف لكل منهما 

ويحل منتخب زيمبابوي في المركز الأخير، بعد الخسارة أمام مصر في الجولة الأولى، والتعادل في الثانية مع أنجولا 1-1.

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة، فيتو
ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة، فيتو

موعد مباراة مصر وأنجولا

تقام مباراة منتخب مصر أمام  منتخب أنجولا، اليوم الإثنين في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا 

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إ في أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

