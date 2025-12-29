الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة عازف العود هشام عصام متأثرا بإصابته في حادث سير

هشام عصام
هشام عصام
18 حجم الخط

توفي منذ قليل، عازف العود الشهير هشام عصام، متأثرا بإصابته في حادث تعرض له خلال الأيام الماضية.

 

حادث هشام عصام

وكان  عازف العود والمؤلف الموسيقي هشام عصام، قد خضع للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات، في منطقة المنيل، بعد الإصابات التي تعرض لها إثر حادث سير الأسبوع الماضي.

 

وبدأ المؤلف الموسيقي هشام عصام، مشواره مع الموسيقار الراحل عبده داغر، قبل أن يصبح من أبرز عازفي العود، في مصر والعالم العربي، وأحيا حفلات "ريستال للعود" في الأوبرا، وساقية الصاوي، والعديد من دول أوروبا، وأصدر ألبوم بعنوان "وتر وطير".

وشارك هشام عصام بالعزف على العود مع فرقة الفنان محمد منير، وأغاني نخبة من المطربين والمطربات،  منهم عمرو دياب، وحمزة نمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هشام عصام الموسيقي هشام عصام وفاة هشام عصام اخبار الفن

الأكثر قراءة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

بالأرقام، معدل تأخيرات القطارات اليوم

وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تراجع ملحوظ في إيرادات فيلم الست

غير مرخصة وصدر قرار بغلقها، تفاصيل التحقيق في هروب نزلاء مصحة إدمان بالمريوطية

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: يجوز عمل الوليمة في شهر رجب بهذه الشروط

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط النفسية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads