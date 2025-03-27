الخميس 27 مارس 2025
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مشاهد مهيبة في مسجد عمرو بن العاص، آلاف المصلين يتضرعون إلى الله في صلاة التهجد (صور)

مسجد عمرو بن العاص،
مسجد عمرو بن العاص، فيتو
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شهد مسجد عمرو بن العاص في القاهرة  في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لعام 2025،  تجمعًا حاشدًا من المصلين الذين توافدوا بأعداد غفيرة لإحياء صلاة التهجد، طمعًا في نيل بركات وثواب ليلة القدر. 

 

صلاة التهجد في مسجد عمرو بن العاص 

وامتلأت أروقة المسجد وساحاته بالمصلين من مختلف الأعمار، حيث اضطر العديد منهم إلى الصلاة في الساحات الخارجية والشوارع المحيطة نظرًا للازدحام الشديد.​

سادت أجواء من الخشوع والتضرع، حيث ارتفعت أصوات الدعاء والابتهال، وانهمرت دموع المصلين راجين من الله المغفرة والرحمة. تجلت هذه المشاهد الإيمانية المهيبة خلال دعاء القنوت في صلاة التهجد، حيث تضرع الجميع إلى الله بقلوب خاشعة.​

يُذكر أن مسجد عمرو بن العاص، المعروف أيضًا بـ"الجامع العتيق"، يُعد أول مسجد بُني في مصر وإفريقيا، ويُعتبر مقصدًا هامًا للمصلين خلال شهر رمضان، خاصة في الليالي الوترية من العشر الأواخر، حيث يحرص الآلاف على إحياء هذه الليالي المباركة فيه.​

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