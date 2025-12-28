الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ غدا

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو
18 حجم الخط
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطىء"العلمين، الإسكندرية، مطروح البحيرة، كفرالشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح" حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 الي 3.5 متر، وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة، وذلك من الساعة الثانية صباحا وحتى الثامنة مساء.

الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

طقس اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد  الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا حالة الطقس غدا الاثنين

مواد متعلقة

الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

طقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

بعد غزوة أمس، الأرصاد تكشف عن خريطة جديدة لسقوط الأمطار اليوم

طقس اليوم، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تستمر حتى العاشرة صباحا، تحذير من الشبورة الكثيفة بهذه المناطق اليوم

برودة شديدة وظاهرتان مقلقتان، تحذير من حالة الطقس اليوم الأحد

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

ترامب: تسوية النزاع الأوكراني أولوية رئيسية

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads