الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

حادث علي طريق بالدقهلية،
حادث علي طريق بالدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه، وأُصيب ثلاثة آخرون، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وقع على طريق الطاهري – النزل بدائرة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام إلى مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق المشار إليه.

أسماء المصابين في تصادم دراجتين ناريتين 

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من السيد صدقه السيد علي، 17 سنة، عامل، وأحمد حازم علي المتولي، 17 سنة، طالب بالصف الثالث التجاري، وكلاهما مقيمان بقرية النزل، حيث أصيبا بكسور مضاعفة بالساق اليمنى، وكانا يستقلان دراجة نارية.

مصرع أربعيني في الحادث 

كما تبين وصول وليد السيد عثمان الاطروش، 41 سنة، مقيم قرية الدراكسه، فاقدًا للوعي، وجرى إجراء محاولات إسعاف له إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم إيداع جثمانه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأُصيب أيضًا عمر محمد عمر أبو زيد، 19 سنة، عامل، مقيم قرية الدراكسه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مع اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وهو الطرف الثاني في الحادث وكانا يستقلان دراجة نارية.

محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسماء المصابين إصابة 4 أشخاص الدقهلية المباحث الجنائية تصادم دراجتين ناريتين سحجات متفرقة بالجسم مستشفي منية النصر مركز شرطة منية النصر مصرع شخص مركز منية النصر مشرحة المستشفى مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية

مواد متعلقة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

بعد أغنيته في فيلم إن غاب القط، من هو المطرب الصاعد فارس سكر؟

مصرع وإصابة 111 شخصا بسبب انحراف قطار عن القضبان في المكسيك

الحصر العددي لدائرة إيتاي البارود المعادة بانتخابات النواب بالبحيرة

الأكثر قراءة

53 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل وانخفاض الطماطم والثوم في سوق العبور

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

منتخب مصر يواجه أنجولا اليوم في لقاء تحصيل حاصل

محمد عبد الجليل: إبراهيم حسن سبب طرد محمد هاني في مباراة جنوب إفريقيا

مقتل 16 شخصا في حريق دار مسنين بإندونيسيا

الطقس الآن، سحب ممطرة وأجواء شديدة البرودة

تحذير من ضربات الرعد والبرد في هذه المناطق الآن

خدمات

المزيد

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل وانخفاض الطماطم والثوم في سوق العبور

اللتر يتراجع 11 جنيهًا، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads