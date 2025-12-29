مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه، وأُصيب ثلاثة آخرون، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، وقع على طريق الطاهري – النزل بدائرة مركز منية النصر في محافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منية النصر العام إلى مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول مصابين في حادث تصادم دراجتين ناريتين بالطريق المشار إليه.

أسماء المصابين في تصادم دراجتين ناريتين

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من السيد صدقه السيد علي، 17 سنة، عامل، وأحمد حازم علي المتولي، 17 سنة، طالب بالصف الثالث التجاري، وكلاهما مقيمان بقرية النزل، حيث أصيبا بكسور مضاعفة بالساق اليمنى، وكانا يستقلان دراجة نارية.

مصرع أربعيني في الحادث

كما تبين وصول وليد السيد عثمان الاطروش، 41 سنة، مقيم قرية الدراكسه، فاقدًا للوعي، وجرى إجراء محاولات إسعاف له إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم إيداع جثمانه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وأُصيب أيضًا عمر محمد عمر أبو زيد، 19 سنة، عامل، مقيم قرية الدراكسه، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مع اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وهو الطرف الثاني في الحادث وكانا يستقلان دراجة نارية.

محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

