بعد أغنيته في فيلم إن غاب القط، من هو المطرب الصاعد فارس سكر؟

حضر المطرب الصاعد فارس سكر إلى العرض الخاص لفيلم إن غاب القط للفنان آسر ياسين وأسماء جلال، حيث شارك في الأحداث بأغنية “قلبك تلاجة”.

من هو فارس سكر؟

وما لا يعرفه الكثيرون عن فارس سكر، هو مطرب مهرجانات صاعد بدأ مسيرته في أواخر 2021، وحقق انتشارا واسعا معتمدا على منصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي ونشأ في الإسكندرية وأصبح واحدا من أبرز نجوم المهرجانات.

ونجح سكر في الوصول إلى فئات كثيرة من الشباب من خلال تطبيق tiktok، بسبب فيديوهات القصيرة التي يغني فيها وأدائه المتميز.

كما شارك فارس سكر أيضا في فيلم ريستارت لتامر حسني، حيث غنى في أحد مشاهد العمل.

واحتفلت النجمة أسماء جلال مع آسر ياسين بعرض فيلميهما الجديد “إن غاب القط” والذي أقيم في الشيخ زايد.

وينافس فيلم “إن غاب القط” بطولة النجم آسر ياسين والفنانة أسماء جلال، ضمن موسم أفلام رأس السنة الجديدة 2026، حيث حددت الشركة المنتجة للعمل يوم 31 ديسمبر الجاري موعدا لطرح الفيلم بالسينمات المصرية، فيما يعرض يوم 8 يناير بالوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم إن غاب القط، حول زين أستاذ تاريخ الفن بالجامعة الأمريكية، يعيش حياة هادئة ومملة بعض الشيء.

إلى أن يظهر زياد اللص الأسطوري المعروف عالميا بلقب القط، التشابه بينهما يورّط زين في مواقف خطيرة وكوميدية؛ خصوصًا عندما تتولى خطيبته هند مهمة ترميم لوحة شهيرة، ويقرر القط سرقته.

وتشهد أحداث فيلم “إن غاب القط” قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركين في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر ياسين لحل الأزمة بينهما.

فيلم إن غاب القط يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر ياسين أسماء جلال، ومنهم وكارمن بصيبص، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

