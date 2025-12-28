الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق لجان انتخابات النواب بدائرة الرمل بالإسكندرية وبدء فرز الأصوات "فيديو وصور"

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، أبواب اللجان الانتخابية بدائرة الرمل في تمام الساعة التاسعة مساءً وبدأت مباشرةً عملية فرز الأصوات، وستقوم اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة بإعلان الحصر العددي للأصوات.

وأجرت فيتو بثًا مباشرًا لرصد لحظة غلق أبواب اللجان الانتخابية بدائرة الرمل، وبدء فرز الأصوات بانتخابات مجلس النواب

كانت دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية شهدت إقبالًا ملحوظًا من الأهالي على صناديق الاقتراع للمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، وذلك قبل ساعات من غلق اللجان الانتخابية.  

وحرص كبار السن والسيدات على التواجد أمام اللجان الانتخابية بدائرة الرمل للمشاركة في اليوم الثاني من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، في إطار دعمهم المتواصل للدولة ومؤسساتها المصرية.

وكان قد تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، انطلاق أول أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ بدائرة الرمل، والتي تُجرى على مدار يومي ٢٧ و٢٨ ديسمبر الجاري؛ وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين.

واطمأن محافظ الإسكندرية على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد واستقبالها للناخبين، موجهًا الأجهزة التنفيذية المعنية بضرورة استمرار رفع كفاءة محيط المقار الانتخابية، والتأكد من سهولة حركة دخول وخروج المواطنين، مع التشديد على توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الهمم لضمان أدائهم لواجبهم الوطني في بيئة آمنة ومنظمة.

وأكد الفريق أحمد خالد أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للناخبين، موضحًا أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مستجدات، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بدقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، مع الجاهزية التامة للتعامل مع أي تقلبات جوية بما يضمن استقرار الأوضاع بمحيط اللجان طوال يومي التصويت.

وأوضح المحافظ أن العملية الانتخابية بدائرة الرمل تُجرى من خلال لجنة عامة واحدة، تضم ٤٧ مقرًا انتخابيًا، و٨٩ لجنة فرعية، بإجمالي ٧٤٤,٨٢٤ ناخبًا بنطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان، مثمنًا وعي المواطن السكندري وحرصه على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية مجلس النواب بدائرة الرمل

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر

قبل غلق الصناديق، إقبال ضعيف على اللجان الانتخابية بجولة الإعادة بدائرة الرمل بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

ترامب: تسوية النزاع الأوكراني أولوية رئيسية

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads