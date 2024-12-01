الإثنين 02 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الهوت شوكليت لذيذ ويدفيء في الشتاء

الهوت شوكليت
الهوت شوكليت

طريقة عمل الهوت شوكليت، الهوت شوكلت من المشروبات اللذيذة التى تقدم عادة في فصل الشتاء لأنها تمنح الشعور بالدفء.

وطريقة عمل الهوت شوكليت، سهلة ولذيذة وغير مكلفة، وتحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل بدلا من شرائه جاهزا، وذلك لضمان أن تكون مكوناته الصحية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الهوت شوكليت.

مكونات عمل الهوت شوكليت:-

كوب من اللبن الحليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو البودر.

1-2 ملعقة كبيرة من السكر (حسب الذوق).

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

50 جرام من الشيكولاتة الداكنة أو الشيكولاتة بالحليب.

كريمة خفق للتزيين.

طريقة عمل الهوت شوكليت:-

  • في قدر صغير، سخنى الحليب على نار متوسطة حتى يصبح دافئًا (لكن لا يغلي).
  • في كوب صغير، امزجى الكاكاو البودر مع السكر بإستخدام ملعقة أو شوكة.
  • أضيفي مزيج الكاكاو والسكر إلى الحليب الدافئ مع التحريك المستمر بإستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى يذوب الكاكاو تماما.
  • ثم أضيفي الشيكولاتة المفرومة إلى الخليط، واستمرى في التحريك حتى تذوب الشيكولاتة بشكل كامل ويصبح المزيج ناعم.
  • ثم أضيفي الفانيليا لإعطاء نكهة مميزة.
  • اسكبي الهوت شوكلت في أكواب التقديم.
  • يمكن تزيين الهوت شوكليت بكريمة الخفق ورشات من الشوكولاتة المبشورة أو الكاكاو حسب الرغبة.
  • يمكن إضافة قليل من القرفة أو رقائق الشوكولاتة البيضاء لتغيير النكهة.
  • إذا كنت تفضلين الهوت شوكليت باردة، يمكنك تبريده ووضع مكعبات من الثلج.
طريقة عمل الهوت شوكليت 
طريقة عمل الهوت شوكليت 

فوائد الكاكاو 

والكاكاو من المكونات الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، ومن فوائد الكاكاو التى تدفعنا لتناوله:-

  • يحتوي الكاكاو الخام على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات هذه المركبات تلعب دور مهم في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • استهلاك الكاكاو يمكن أن يُساهم في تحسين صحة القلب، حيث يُمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تُساعد أيضًا على تحسين مرونة الأوعية الدموية.
  • يحتوي الكاكاو على مواد كيميائية مثل الثيوبرومين والسيروتونين، التي تساهم في تحسين المزاج وزيادة الشعور بالسعادة، لذلك، يُعتبر تناول الكاكاو الخام وسيلة طبيعية للتخفيف من القلق والاكتئاب.
  • الكاكاو يمكن أن يُساعد في تحسين الوظائف العقلية والذاكرة، والفلافونويدات قد تُعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُساهم في تحسين التركيز والانتباه.
  • يحتوي الكاكاو على مجموعة من المعادن المهمة، مثل الماغنيسيوم والحديد والزنك، هذه العناصر تلعب دور أساسي في دعم وظائف الجسم المختلفة، مثل تعزيز صحة العظام والمناعة.
  • رغم اعتقاد البعض أن الكاكاو قد يُسبب زيادة الوزن، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يُساعد في التحكم في الوزن فمركبات الفلافونويدات قد تُعزز من معدل الأيض وتحسين عملية حرق الدهون.
  • يُساعد الكاكاو في تحسين صحة البشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمُرطبة كما يُمكن أن يُعزز من نعومة البشرة ويُقلل من ظهور علامات الشيخوخة.
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