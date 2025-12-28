تحريات مباحث زفتى تكشف تفاصيل مقتل شاب وتقود لضبط المتهمين

18 حجم الخط

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، في كشف غموض واقعة العثور على جثمان شاب ونقله إلى مستشفى زفتى العام حيث توصلت تحريات مباحث قسم شرطة زفتى إلى تحديد مرتكبي الجريمة وكشف ملابساتها كاملة تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية الواقعة وخلافات عبر مواقع التواصل

وأوضحت التحريات أن الواقعة بدأت بوجود تواصل سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المجني عليه ويدعى “حمدي. ال” مقيم بشارع أبو الحسايب بمدينة زفتى وزوجة أحد المتهمين قبل أن تتطور العلاقة إلى خلافات حادة عقب تهديد المجني عليه بنشر صور لها ما دفعها إلى إبلاغ زوجها خوفا من تداعيات الأمر.



استدراج المجني عليه والاعتداء عليه

وبحسب ما كشفت عنه التحريات قام الزوج ويدعى إبراهيم.غ 31 عاما بالاتفاق مع شقيقه أحمد.غ 28 عاما وزوجته وفاء.ا على استدراج المجني عليه بزعم التوصل إلى حل ودي وإنهاء الخلاف، إلا أن اللقاء تحول إلى مشادة كلامية انتهت بقيام الزوج بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض ما أسفر عن وفاته في الحال.

محاولة تضليل العدالة

وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء معالم الجريمة حيث جرى نقل الجثمان إلى مستشفى زفتى العام بواسطة مركبة “توك توك” يقودها شقيقهم الثالث محمود.غ 23 عاما مع الادعاء بالعثور عليه ملقى في الطريق العام في محاولة لإبعاد الشبهة عنهم إلا أن تناقض الأقوال وفحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الأحداث قاد إلى كشف الحقيقة.

ضبط المتهمين وإخطار القيادات الأمنية

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالغربية إخطارا بنتائج التحريات من رئيس مباحث قسم شرطة زفتى يفيد بتمكنه ومعاونيه تحت إشراف فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة بقيادة العقيد محمد صقر ووكيليه محمد سرحان وحسام قطامش من ضبط المتهمين الأربعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

عرض المتهمين على النيابة

وجارٍ حاليا عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسماع أقوالهم ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات تمهيدا لتحديد المسؤوليات القانونية وانتظار قرار النيابة في الواقعة.

