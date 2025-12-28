الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين أتالانتا وإنتر ميلان في الشوط الأول

إنتر ميلان ضد أتالاانتا،
إنتر ميلان ضد أتالاانتا، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة أتالانتا أمام ضيفه إنتر ميلان بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”

أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، تشكيلة فريقه بمواجهة إنتر ميلان، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تشكيل أتالانتا أمام إنتر ميلان 

ودخل فريق أتالانتا مباراته أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتشكيل يضم كلاًّ من:

حراسة المرمى: ماركو كارنيزيكي

الدفاع: بيرات دجيمسيتي - إيساك هيين - سياد كولاسينيتش - 

الوسط: دافيدي زاباكوستا - مارتن دي روون - إيديرسون - نيكولا زاليفسكي 

الهجوم: ماريو باشاليتش - جانلوكا سكاماكا - شارل دي كيتلاري

تشكيل أتالانتا، فيتو
تشكيل أتالانتا، فيتو

تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا

في المقابل، أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيلة فريقه لمواجهة أتالانتا، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: يان أوريل بيسيك - مانويل أكانجي - أليساندرو باستوني 

الوسط: لويس هنريكي - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - بيوتر زيلينسكي

الهجوم: فيديريكو ديماركو - ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

تشكيل إنتر ميلان، فيتو
تشكيل إنتر ميلان، فيتو

إنتر ميلان يسعى لاستعادة لقب الدوري الإيطالي

ويواصل فريق إنتر ميلان سعيه لاستعادة لقب الدوري الإيطالي، ويستهدف الفوز في لقاء اليوم الأحد، عندما يحل ضيفًا على أتالانتا في ملعب بيرجامو.

ويختتم الفريقان مبارياتهما في الدوري الإيطالي لعام 2025، ويسعى إنتر إلى تعزيز هيمنته الطويلة على أتالانتا.

في المقابل، فإن فريق أتالانتا على الرغم من كونه أحد أفضل الفرق في إيطاليا خلال العقد الماضي، إلا أنه خسر جميع مبارياته الست الأخيرة في الدوري، بينما لم يخسر إنتر في 13 مباراة متتالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي أتالانتا إنتر ميلان إيفان يوريتش كريستيان كيفو لاوتارو مارتينيز أتالانتا ضد إنتر ميلان

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

نابولي يتخطى كريمونيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

بولونيا يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالية بعد الفوز على إنتر بركلات الترجيح

المقابل المادي يعرقل إتمام صفقة انتقال مدافع إنتر ميلان إلى برشلونة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط القائمين على مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالبدرشين

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بطنطا

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك الخرطوم المركزي بختام تعاملات الأحد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads