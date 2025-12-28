وزير التموين: نُجهّز لمنظومة ذكية أكثر عدالة ومرونة ولا موعد نهائي للدعم النقدي

18 حجم الخط

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لم تحدد حتى الآن موعدًا لتطبيق منظومة الدعم النقدي، موضحًا أن الأولوية الحالية هي تجهيز منظومة متكاملة وقادرة على استيعاب الشكل الجديد للدعم بكفاءة وعدالة. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار».

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الذي عُقد اليوم مع رئيس الوزراء ضمن لجنة العدالة الاجتماعية، جاء لمناقشة آليات استخدام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، خاصة أن وزارة التموين تقدم دعم السلع التموينية والخبز لنحو 69 مليون مواطن، في إطار مراجعة شاملة لآليات الاستحقاق.

من معايير جامدة إلى محددات مرنة تتحرك تلقائيًا

أوضح وزير التموين أن المعايير القديمة للحصول على الدعم كانت تعاني من الجمود، مثل ربط الاستحقاق بامتلاك سيارة من نوع أو سنة معينة، وهو ما لم يعد مناسبًا مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: «نعمل الآن على وضع محددات أكثر مرونة تتحرك تلقائيًا مع تغير الحد الأدنى للأجور، دون تدخل بشري، لضبط المنظومة بشكل عادل».

الكارت الموحد.. بوابة الدعم والخدمات في منظومة واحدة



وكشف وزير التموين عن بدء تطبيق منظومة «الكارت الموحد» بمحافظة بورسعيد، باعتبارها مرحلة تجريبية تمهيدًا للتعميم، موضحًا أن الكارت سيُستخدم لاحقًا في صرف الدعم العيني أو النقدي، إضافة إلى الخدمات الصحية والمرتبات والمعاشات، كوسيلة صرف موحدة ومعتمدة.

وأشار إلى أن بورسعيد تضم نحو 200 ألف أسرة، من بينها 189 ألف أسرة مستحقة للدعم، وقد سجل أكثر من 106 آلاف أسرة بالفعل في المنظومة، بينما استخدم الكارت الموحد نحو 44 ألف مواطن خلال الفترة الماضية، مع مد فترة تحديث البيانات حتى 15 يناير، على أن يكتمل التطبيق بالمحافظة نهاية يناير 2026.

فبراير بداية الجاهزية.. لا بداية الصرف النقدي

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المنظومة الجديدة ستكون، اعتبارًا من مطلع فبراير، قادرة تقنيًا على تقديم الدعم بصيغتيه النقدية أو العينية، إلا أن ذلك لا يعني بدء صرف الدعم النقدي فعليًا.

وأكد: «لم نحدد قيمة أو تاريخ صرف الدعم النقدي حتى الآن، لكننا نُجهّز المنظومة لتكون قادرة على استيعابه بالشكل الأمثل».

معايير استحقاق ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي



وعن آليات تحديد المستحقين، أوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على معايير متحركة وليست ثابتة، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليًا 7 آلاف جنيه، وأن معايير الاستبعاد أصبحت مرتبطة بمضاعفات الحد الأدنى للأجور، بحيث تتحرك تلقائيًا مع أي تعديل.

وأضاف أن قراءة بيانات الاستحقاق تتم عبر مجموعة كبيرة من المؤشرات، يُحلل بعضها آليًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى نتائج أكثر دقة وعدالة للمواطنين.

التوسع في المحافظات منتصف 2026

وشدد وزير التموين على أن تطبيق المنظومة سيتم بشكل تدريجي، موضحًا أن التوسع في استخدام الكارت الموحد سيشمل محافظات أخرى مثل الإسماعيلية والأقصر، متوقعًا أن يبدأ التوسع مع نهاية النصف الأول من عام 2026، بما يسمح بوصول أوضح لصورة الدعم النقدي وإمكانية تطبيقه بشكل متوازن.

الدعم النقدي مرهون بالاستقرار الاقتصادي



واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب توافر عدة عوامل اقتصادية، من بينها الوصول إلى رقم أحادي للتضخم، لضمان نجاح التطبيق وتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالقوة الشرائية للمواطنين، مشددًا على أن الحكومة تتحرك بخطوات محسوبة لضمان أفضل نتائج ممكنة.

