ماذا يحدث حال التحول إلى الدعم النقدي الكامل؟ التموين ترد

أكد الدكتور حسام الجراحي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تمضي بخطى مدروسة نحو تطوير منظومة الدعم بما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يخضع حاليًا لحوار مجتمعي ودراسة متكاملة قبل اتخاذ القرار النهائي.

"الكارت الموحد".. تجربة رائدة في بورسعيد

وأوضح الجراحي، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي نور في برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة إكسترا نيوز، أن محافظة بورسعيد تعد النموذج الأول لتطبيق منظومة الكارت الموحد، حيث تم بالفعل تحويل منظومة الدعم بالكامل إلى نظام الدفع المباشر.



وأضاف أن أكثر من 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد حاليًا من المشروع الذي يتيح للمواطنين الحصول على مختلف الخدمات من خلال بطاقة واحدة.

خدمات موحدة تشمل التموين والرعاية الاجتماعية

وبيّن مساعد وزير التموين أن الكارت الموحد يجمع بين خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وبرامج تكافل وكرامة، إلى جانب إمكانية صرف السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر والخبز من خلال الكارت نفسه، دون الحاجة إلى استخدام بطاقات متعددة.

التحول إلى الدعم النقدي.. مرونة وعدالة في التوزيع

وأشار الجراحي إلى أنه في حال التحول الكامل إلى الدعم النقدي، سيُحمَّل الكارت بقيمة مالية تعادل القوة الشرائية للمواطن، تتيح له شراء احتياجاته اليومية بما يشمل السلع التموينية وخمس أرغفة خبز يوميًا.



وشدد على أن المنظومة الجديدة ستجعل الدعم أكثر مرونة وعدالة وكفاءة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على ضمان سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى المستحقين الفعليين.

