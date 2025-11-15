ضوابط استمرار صرف الدعم النقدى للأسر دون التعرض للوقف

18 حجم الخط

حدد قانون الضمان الإجتماعي ولائحته التنفيذية عددًا من الضوابط التي تمكن الأسر من الاستمرار في صرف الدعم دون مخالفة أو تعرض لوقف المساعدة.

تحدد قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء



طبقا لنص القانون على، تحدد قيمة الحد الأدنى والأقصى لهذه المساعدات بناءً من قرار صادر من مجلس الوزراء، لتحديد قيمة المساعدة الشهرية للأسرة المستفيدة، ويتم عرض هذا القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

ويتم صرف المساعدات الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.

ويجوز لرئيس الوزراء استحداث برامج تستهدف فئات غير مشمولة بمساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية الواردة بهذا القانون.

حالات وقف صرف الدعم



يوقف صرف الدعم حال عدم صرف المستفيد له لمدة شهرين متتاليين، وتلتزم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية للحالة والتحقق من أسباب الانقطاع عن الصرف.

صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025 اليوم

وتتابع اليوم السبت وزارة التضامن الإجتماعي، عملية صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2025 من خلال منافذ الصرف.

وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعي، أن صرف مساعدات تكافل وكرامة من خلال مكاتب البريد وفروع بنك ناصر الإجتماعي ومن ماكينات الصراف الالي الـ ATM.

ووضعت الوزارة كافة الاستعدادات اللازمة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لـ 4.7 مليون مستحق.

