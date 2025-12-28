الأحد 28 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط مسجل خطر استولى على سيارة أجنبي ودهس مسنا واصطدم بأتوبيس في الواحات

ألقت قوات أمن الجيزة، القبض علي عاطل له سجل جنائي، متهم بالاستيلاء علي سيارة كان يقودها مواطن أجنبي، وبرفقته أسرته بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض، ثم تسبب أثناء فراره في دهس مسن، ثم اصطدم بأتوبيس نقل عام، ولاذ بعد ذلك بالفرار.

وفور تلقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بوقوع حوادث سطو وتصادم بطريق الواحات أمام منطقة سكن مصر، في اتجاه الطريق الدائري، انتقل العميد أحمد نجم، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم محمد أشرف، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة مسن وتهشم أتوبيس نقل عام نتيجة التصادم.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على سيارة مواطن أجنبي أثناء سيره بطريق الواحات، وكان برفقته اثنتان من شقيقاته من الأم، وجميعهم من جنسية أجنبية، حيث أشهر المتهم سلاحًا أبيض "سكين" وأجبرهم على النزول من السيارة قبل أن يفر هاربًا.

وأثناء محاولة المتهم الهروب، اصطدم بمواطن مسن يبلغ من العمر 71 عامًا، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بكسور وكدمات متفرقة، كما اصطدم بأتوبيس نقل عام.

وفي غضون ساعات تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أمن الجيزة السلاح الابيض الجيزة بطريق الواحات

