ضبط مسجل خطر استولى على سيارة أجنبي ودهس مسنا واصطدم بأتوبيس في الواحات

18 حجم الخط

ألقت قوات أمن الجيزة، القبض علي عاطل له سجل جنائي، متهم بالاستيلاء علي سيارة كان يقودها مواطن أجنبي، وبرفقته أسرته بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض، ثم تسبب أثناء فراره في دهس مسن، ثم اصطدم بأتوبيس نقل عام، ولاذ بعد ذلك بالفرار.

وفور تلقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء هاني شعراوي، يفيد بوقوع حوادث سطو وتصادم بطريق الواحات أمام منطقة سكن مصر، في اتجاه الطريق الدائري، انتقل العميد أحمد نجم، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم محمد أشرف، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، إلى مكان الواقعة، حيث تبين وفاة مسن وتهشم أتوبيس نقل عام نتيجة التصادم.

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على سيارة مواطن أجنبي أثناء سيره بطريق الواحات، وكان برفقته اثنتان من شقيقاته من الأم، وجميعهم من جنسية أجنبية، حيث أشهر المتهم سلاحًا أبيض "سكين" وأجبرهم على النزول من السيارة قبل أن يفر هاربًا.

وأثناء محاولة المتهم الهروب، اصطدم بمواطن مسن يبلغ من العمر 71 عامًا، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بكسور وكدمات متفرقة، كما اصطدم بأتوبيس نقل عام.

وفي غضون ساعات تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.